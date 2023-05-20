İndirim yap imzayı at!

30 yaşındaki Fildişili sol kanadın 10 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık maaş talebini yüksek bulan sarı-lacivertliler, İstanbul’a getirdiği menajeriyle pazarlık halinde
Gelecek sezonun kadro planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de adı gündemin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha için çalışmalar hız kazandı. Fildişili sol kanadın menajerliğiniyapan ağabeyi Herve Zaha'yıİstanbul'a getirerek Trabzonspormaçında Kadıköy'de ağırlayan sarılacivertliler,görüşmelere aralıksız olarakdevam ediyor. 27 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 30 yaşındaki oyuncunun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ve kulübü Crystal Palace ile bitecek sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcununtalepleri ise FenerbahçeKulübü'nü zorlayacak boyutta. Başarılı kanat oyuncusu, 10 milyon Euro imza parasının yanında senelik 5 milyon Euro net maaş istedi. Bildirilen bu beklentiyi çok yüksek bulan yönetim ise rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.
HOCASI AÇIKLADI: KORKARIM KALMAYACAK!
Tecrübeli futbolcunun menajerine bu beklentilerle kulüp bulmasının zor olacağı belirtilirken, "İndirim yaparsanızanlaşma sağlayabiliriz" mesajı verildi. Bu arada Crystal Palace cephesi de oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson, Zaha'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Korkarımgelecek sezon burada oynamayacak.Ama her zaman umutedebiliriz. Kulüp, onunla görüştü vetemaslar devam edecek" dedi.
BATSMAN'İN YERİ GARANTİ
Kadrosunda şu anda toplam 5 forveti olan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin gelecek sezon da takımda kalmasına karar verildi
SARI-LACİVERTLİLERDE forvet bölgesinde belirsizlikler sürüyor... Kadrosunda 5 golcüsü olan Kanarya'da önümüzdeki sezon yeri garanti olan tek isim Michy Batshuayi... Trabzonspor derbisinde golünü de atan Belçikalı yıldız,Fenerbahçe'de devam edecek.Diğer isimler; Valencia, Pedro,King ve Serdar Dursun'un ayrılmaihtimalleri ise oldukça fazla. Bu sezon önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'de mutlu ve yeni sezonda takımda olmak istiyor.
GEÇEN HAFTA SAKATLANDI
Bu sezon Crystal Palace'ta 28 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Wilfried Zaha, geçen hafta sonu Bournemouth karşılaşmasında arka adalesinden sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun kalan iki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.