İndirim yap imzayı at!

elecek sezonun kadro planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de adı gündemin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha için çalışmalar hız kazandı.27 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 30 yaşındaki oyuncunun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ve kulübü Crystal Palace ile bitecek sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi.Başarılı kanat oyuncusu, 10 milyon Euro imza parasının yanında senelik 5 milyon Euro net maaş istedi. Bildirilen bu beklentiyi çok yüksek bulan yönetim ise rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.Tecrübeli futbolcunun menajerine bu beklentilerle kulüp bulmasının zor olacağı belirtilirken,mesajı verildi. Bu arada Crystal Palace cephesi de oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson, Zaha'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek,dedi.Kadrosunda şu anda toplam 5 forveti olan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin gelecek sezon da takımda kalmasına karar verildiSARI-LACİVERTLİLERDE forvet bölgesinde belirsizlikler sürüyor... Kadrosunda 5 golcüsü olan Kanarya'da önümüzdeki sezon yeri garanti olan tek isim Michy Batshuayi...Bu sezon önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'de mutlu ve yeni sezonda takımda olmak istiyor.Bu sezon Crystal Palace'ta 28 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Wilfried Zaha, geçen hafta sonu Bournemouth karşılaşmasında arka adalesinden sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun kalan iki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.