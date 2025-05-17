İndirim yapın Cengiz’i alalım

Fenerbahçe'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, ABD'de adından söz ettirmeye devam ediyor. LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ligin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tecrübeli oyuncunun etkili oyunu vurgulanarak, ligin en iyi performans gösteren isimleri arasında yer aldığı belirtildi.Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor. Ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.