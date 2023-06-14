İngiliz anahtarı

Yeni sezonun ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapan F.Bahçe, Horace Armitage ve Dalian Atkinson'dan sonraimza attırmış oldu. Şimdi gelin, 26 yaşındaki İngiliz sol kanadı tanıyalım:Sağ ayaklı, sol kanatta oynayan, delici, hızlı bir isim. Her iki ayağını da zaman zaman kullanabiliyor. Hem içeriye kat edebiliyor hem de çizgiye etkili inişler ve ortalar yapıyor.Ceza sahası dışından da keskin şutlar çekebilen Kent, topu ayağına aldığında yüksek oyun zekasıyla arkadaşlarına kaliteli paslar veriyor ve pozisyona sokabiliyor.Dar alanda da etkili olan yıldız futbolcu,ceza sahası dışından çektiği sürprizşutlar ve yaratıcılık özellikleri bakımındanFenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir isim.Sarı-lacivertlilerino mevkide ihtiyacı olan şey;Diego Rossi'den bulamadıkları gol beklentisi.Kent, bu konuda Rossi ile benzer özellikte.TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası'nda, F.Bahçeli oyuncuların seremonide giydiği 5 yıldızlı formaları nedeniyle kulübü PFDK'ya sevk etti. Açıklamada "F.Bahçe'nin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi