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Giriş Tarihi: 4.12.2022

İnter’den Altay çıkarması

İnter’den Altay çıkarması

Sky Sports Italia, Serie A ekibinin uzun süredir takip altında tuttuğu sarı-lacivertli file bekçisini transfer etmek için devre arasında hamle yapacağını yazdı

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a İtalya'nın dev kulübü kancayı taktı. Sky Sports Italia'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, daha önce de ilgi mektubu gönderdiği milli file bekçisi ile bu sefer ciddi şekilde ilgileniyor. Dere arasında hamle yapmaya hazırlanan Çizme ekibinin, 24 yaşındaki kaleciyi 38 yaşına gelen Samir Handanovic'in yerine düşündüğü kaydedildi. Fenerbahçe'nin 10 Temmuz 2019'da kadrosuna dahil ettiği Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Haberde, Altay'ın özelliklerinden bahsedildi. 1.98 santimetre boyuyla sivrilen başarılı eldivenin, reflekslerinin iyi ve yerden gelen toplarda kontrolünün yerinde olduğu belirtildi. Teknik direktör Simone İnzaghi'nin istediği özellik olan oyun kurucu rolünü iyi yaptığının altı çizildi. Ayrıca yüksek toplarda ve karşı karşıya pozisyondaki başarısı öne çıkarıldı.

FERDI'YE İLGİYİ BABASI AÇIKLADI
JORGE Jesus ile yıldızı parlayan Fenerbahçe'nin sol kanadı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da manşetlere çıkan 23 yaşındaki oyuncu için dün de bu ilgiyi babası Feyzullah Kadıoğlu doğruladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; baba Kadıoğlu, Milan ve Napoli'nin oğlu için temasa geçtiğini söyledi.

'JOAO PEDRO BU YIL OYNAR MI BİLMİYORUM!'
Bahçe'nin hocası Jesus maçtan sonra sakatlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum. 4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var."

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İnter’den Altay çıkarması
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