İnter’den Altay çıkarması

Sky Sports Italia, Serie A ekibinin uzun süredir takip altında tuttuğu sarı-lacivertli file bekçisini transfer etmek için devre arasında hamle yapacağını yazdı
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a İtalya'nın dev kulübü kancayı taktı. SkySports Italia'nın haberine göre;Hakan Çalhanoğlu'nun formasınıgiydiği İnter,daha önce de ilgimektubu gönderdiğimilli file bekçisiile bu seferciddi şekildeilgileniyor. Dere arasında hamle yapmaya hazırlanan Çizme ekibinin, 24 yaşındaki kaleciyi 38 yaşına gelen Samir Handanovic'in yerine düşündüğü kaydedildi. Fenerbahçe'nin10 Temmuz 2019'da kadrosunadahil ettiği Altay'ın sözleşmesisezon sonunda bitecek. Haberde, Altay'ın özelliklerinden bahsedildi. 1.98 santimetreboyuyla sivrilen başarılıeldivenin, reflekslerinin iyive yerden gelen toplarda kontrolününyerinde olduğu belirtildi. Teknik direktör Simone İnzaghi'nin istediği özellik olan oyun kurucu rolünü iyi yaptığının altı çizildi. Ayrıca yüksek toplarda ve karşı karşıya pozisyondaki başarısı öne çıkarıldı.
FERDI'YE İLGİYİ BABASI AÇIKLADI JORGE Jesus ile yıldızı parlayan Fenerbahçe'nin sol kanadı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da manşetlere çıkan 23 yaşındaki oyuncu için dün de bu ilgiyi babası Feyzullah Kadıoğlu doğruladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; baba Kadıoğlu, Milan veNapoli'nin oğlu için temasa geçtiğinisöyledi.
'JOAO PEDRO BU YIL OYNAR MI BİLMİYORUM!'
Bahçe'nin hocası Jesus maçtan sonra sakatlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum. 4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var."