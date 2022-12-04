İnter’den Altay çıkarması

enerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a İtalya'nın dev kulübü kancayı taktı.Dere arasında hamle yapmaya hazırlanan Çizme ekibinin, 24 yaşındaki kaleciyi 38 yaşına gelen Samir Handanovic'in yerine düşündüğü kaydedildi.Haberde, Altay'ın özelliklerinden bahsedildi.Teknik direktör Simone İnzaghi'nin istediği özellik olan oyun kurucu rolünü iyi yaptığının altı çizildi. Ayrıca yüksek toplarda ve karşı karşıya pozisyondaki başarısı öne çıkarıldı.Jesus ile yıldızı parlayan Fenerbahçe'nin sol kanadı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da manşetlere çıkan 23 yaşındaki oyuncu için dün de bu ilgiyi babası Feyzullah Kadıoğlu doğruladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre;Bahçe'nin hocası Jesus maçtan sonra sakatlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum. 4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var."