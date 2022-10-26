İrfan Can FBTV muhabiri oldu!

MAÇ toplantısına Jesus'la birlikte katılan İrfan Can Kahveci, kendisine ayrılan bölüm bitince salondan ayrılmadı. Basına ayrılan koltuklara geçen sarılacivertli futbolcu, mikrofonu eline aldı. Kendisinidiye tanıtıp, "Maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" diye sordu. Portekizli hoca, "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil.yanıtını verdi.Başakşehirmaçında sol bekte forma giyen Lincoln'ün Rennes maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ferdi'nin sol bekte Osayi Samuel'in ise sağ bekte kullanılması Rennes'in süratli kanat oyuncularına bir önlem olacak. Rossi'nin ise İrfan Can Kahveci'nin yerine forvet arkasında şans bulması bekleniyor.