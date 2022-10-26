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Giriş Tarihi: 27.10.2022

İrfan Can FBTV muhabiri oldu!

İrfan Can FBTV muhabiri oldu!
MAÇ toplantısına Jesus'la birlikte katılan İrfan Can Kahveci, kendisine ayrılan bölüm bitince salondan ayrılmadı. Basına ayrılan koltuklara geçen sarılacivertli futbolcu, mikrofonu eline aldı. Kendisini 'Ben FBTV muhabiri İrfan Can Kahveci" diye tanıtıp, "Maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" diye sordu. Portekizli hoca, "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak" yanıtını verdi.

Rossi ve Osayi forma bekliyor
Başakşehir maçında sol bekte forma giyen Lincoln'ün Rennes maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ferdi'nin sol bekte Osayi Samuel'in ise sağ bekte kullanılması Rennes'in süratli kanat oyuncularına bir önlem olacak. Rossi'nin ise İrfan Can Kahveci'nin yerine forvet arkasında şans bulması bekleniyor.

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İrfan Can FBTV muhabiri oldu!
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