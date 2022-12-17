İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus’a övgü yağdırdı: Kaderimizi değiştirdi

F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, dün basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yorucu geçtiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu,dedi. Teknik direktör Jorge Jesus'a da övgü yağdıran İrfan Can,ifadesini kullandı.Takım içindeki Ronaldo- Messi tartışmalarına değinen milli oyuncu,diye konuştu.sezon 6 kez fileleri sarsan ve 1 gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracağı hatırlatılan İrfan Can, "Ona odaklanmadım. Daha önce odaklanmıştım, beni kötü etkiliyor. Zaten oyunun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar ve asist yaparım" dedi.BREZILYA ve Portekiz Milli Takımı iddialarına kulağını tıkayan F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, ekibini güçlendirerek takımda kalacağının sinyallerini veriyor. Tecrübeli hoca, Samandıra'ya yeni bir antrenör getirdi. Dünkü idmana çıkan Portekizli kondisyoner'nun iki kondisyoneri bulunan takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.