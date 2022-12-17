İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus’a övgü yağdırdı: Kaderimizi değiştirdi

“Hocamızın gelmesiyle performansım arttı. İnşallah uzun yıllar kalır. Bazen bir insan gelip ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle biri.”
F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, dün basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yorucu geçtiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspormaçını kazanmakistiyoruz.Ama henüzTrabzon'ukonuşmaya başlamadık.Önce İstanbulsporkarşılaşması var" dedi. Teknik direktör Jorge Jesus'a da övgü yağdıran İrfan Can, "Hocamızın da gelmesiyleperformansım arttı.İnşallah uzun yıllar buradakalır, ülkemizin düşünceyapısını değiştireceğini düşünüyorum.Hocamıza kalıpkalmayacağını sormadıktabii (gülerek). Bazen bir insangelir, bir ülkenin kaderinideğiştirir, hoca öyle birinsan" ifadesini kullandı.
MESSİ, MERT HAKAN'I SUSTURMAYI BAŞARDI
Takım içindeki Ronaldo- Messi tartışmalarına değinen milli oyuncu, "Dünya Kupası'nı çokiyi buldum. Bizim takımdada bir Messi-Ronaldotartışması var. Mert Hakan,Ronaldo'da ısrarcıama ben Messi'yi öndegörüyorum. Yarı finaldensonra Mert'in de sesi kesildi" diye konuştu.
DAHA ÇOK GOL ATARIM
BU sezon 6 kez fileleri sarsan ve 1 gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracağı hatırlatılan İrfan Can, "Ona odaklanmadım. Daha önce odaklanmıştım, beni kötü etkiliyor. Zaten oyunun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar ve asist yaparım" dedi.
BREZİLYA YOK TEKNİK EKİBE DESTEK GÜÇ VAR
BREZILYA ve Portekiz Milli Takımı iddialarına kulağını tıkayan F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, ekibini güçlendirerek takımda kalacağının sinyallerini veriyor. Tecrübeli hoca, Samandıra'ya yeni bir antrenör getirdi. Dünkü idmana çıkan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun iki kondisyoneri bulunan takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.