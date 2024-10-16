İrfan Can paniği

Fenerbahçe'deİrfan Can Kahveci, Mourinho yönetimindekitakımda 11'e girmektezorlanıyor.futbolcu, sadece ligdekiAdana Demirspor karşılaşmasında 90 dakikasahada kalabildi.Sözleşmesi 30Haziran 2025'te sona erecekİrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'yaalan sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu parakazanmadan kaybetmek istemiyor.Yeni sözleşme için birkaç kez görüşülmesine rağmen hâlâ resmi imza aşamasına gelinmemesi, yönetimi alarma geçirdi.İki maçın da kilidini açan Kahveci'nin takımda daha çok süre alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu rahatsızlığın farkında.yeni planlar üzerinde çalışıyor. Hoca, Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla tüm oyuncularına forma verme şansını yakalayacak.- Geçen sezon 46 resmi maçta hem gol (18) hem de asistte (12) çift haneyi gördü.- Fenerbahçe ile çıktığı 140 karşılaşmada 30 gol-28 asist üretti.- A Milli Takım formasını 2018'den bu yana giyen İrfan 37 maçta 4 gol attı.- Başakşehir'le 2019-20'de Süper Lig, F.Bahçe'de 2022-23'te Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.- Gençlerbirliği altyapısında başlayan futbol hayatında, Hacettepe, G.Birliği, Başakşehir ve F.Bahçe formaları giydi.- 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.