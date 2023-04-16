İrfan Can verdi

İlk yarıda 2 topu üst direkten dönen sarı-lacivertliler, 81’de Sowe’un golüyle şok yaşadı. Bu dakikadan sonra sahneye oyuna sonradan girenler çıktı. İrfan Can önce penaltı aldı, topu Valencia ağlara gönderdi. 90+6’da Crespo’ya zafer golünü attırdı
CRESPO'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Soldan İrfan Can'ın yerden pasında Crespo gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Portekizli düzgün bir vuruşla 90+6'da topu ağlara gönderdi. En son 9 Ekim'de 5-4 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında gol atan Crespo 6 aylık suskunluğunu 3 puanı getirerek bozdu.
ARKAMIZDA DURSUNLAR
78'DE Arda'nın yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini fethetti. Kayseri kupa maçında gördüğütepki nedeniyle tribünleri alkışlamaya gitmeyenoyuncu ile sarı-lacivertli renklere gönülverenler arasında da barış sağlandı. İrfan Can karşılaşma sonrası, "Yenen golde hata yaptımama taraftar buna rağmen benim arkamdadurdu ve destek oldu. Tüm takımı sezon sonunakadar desteklemeye devam etsinler, biz elimizdengeleni yapacağız" diye konuştu
KRAL BU KEZ AFFETMEDİ
ALTAY'IN yokluğunda dün kaptan olaraksahaya çıkan Valencia suskunluğunu penaltı ile bozdu. Beşiktaş maçında bir penaltı atan bir de kaçıran Ekvadorlu, kupada Kayseri, ligde de Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Tecrübeli oyuncu dün attığı penaltı ile krallık yarışında 27. sayısına ulaştı.
TRIBÜNLERIN YÜZÜ GÜLDÜ
Beşiktaş derbisi sonrası takıma tepkisini Kayserispor kupa maçında tribünleri boş bırakarak gösteren sarılacivertliler, o maçta beğenmedikleri futbolcuları ıslıklamıştı. Dün maç öncesi ve içinde görevlerini kusursuz yaptılar. Desteğin karşılığını aldılar