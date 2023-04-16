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Giriş Tarihi: 16.4.2023

İrfan Can verdi

İrfan Can verdi

İlk yarıda 2 topu üst direkten dönen sarı-lacivertliler, 81’de Sowe’un golüyle şok yaşadı. Bu dakikadan sonra sahneye oyuna sonradan girenler çıktı. İrfan Can önce penaltı aldı, topu Valencia ağlara gönderdi. 90+6’da Crespo’ya zafer golünü attırdı

CRESPO'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Soldan İrfan Can'ın yerden pasında Crespo gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Portekizli düzgün bir vuruşla 90+6'da topu ağlara gönderdi. En son 9 Ekim'de 5-4 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında gol atan Crespo 6 aylık suskunluğunu 3 puanı getirerek bozdu.



ARKAMIZDA DURSUNLAR
78'DE Arda'nın yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini fethetti. Kayseri kupa maçında gördüğü tepki nedeniyle tribünleri alkışlamaya gitmeyen oyuncu ile sarı-lacivertli renklere gönül verenler arasında da barış sağlandı. İrfan Can karşılaşma sonrası, "Yenen golde hata yaptım ama taraftar buna rağmen benim arkamda durdu ve destek oldu. Tüm takımı sezon sonuna kadar desteklemeye devam etsinler, biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu



KRAL BU KEZ AFFETMEDİ
ALTAY'IN yokluğunda dün kaptan olarak sahaya çıkan Valencia suskunluğunu penaltı ile bozdu. Beşiktaş maçında bir penaltı atan bir de kaçıran Ekvadorlu, kupada Kayseri, ligde de Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Tecrübeli oyuncu dün attığı penaltı ile krallık yarışında 27. sayısına ulaştı.

TRIBÜNLERIN YÜZÜ GÜLDÜ
Beşiktaş derbisi sonrası takıma tepkisini Kayserispor kupa maçında tribünleri boş bırakarak gösteren sarılacivertliler, o maçta beğenmedikleri futbolcuları ıslıklamıştı. Dün maç öncesi ve içinde görevlerini kusursuz yaptılar. Desteğin karşılığını aldılar

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İrfan Can verdi
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