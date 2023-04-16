İrfan Can verdi

Soldan İrfan Can'ın yerden pasında Crespo gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Portekizli düzgün bir vuruşla 90+6'da topu ağlara gönderdi. En son 9 Ekim'de 5-4 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında gol atan Crespo 6 aylık suskunluğunu 3 puanı getirerek bozdu.78'DE Arda'nın yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini fethetti.. İrfan Can karşılaşma sonrası,diye konuştuALTAY'IN yokluğunda dünsuskunluğunu penaltı ile bozdu. Beşiktaş maçında bir penaltı atan bir de kaçıran Ekvadorlu, kupada Kayseri, ligde de Karagümrük maçlarını boş geçmişti. Tecrübeli oyuncu dün attığı penaltı ile krallık yarışında 27. sayısına ulaştı.Beşiktaş derbisi sonrası takıma tepkisini Kayserispor kupa maçında tribünleri boş bırakarak gösteren sarılacivertliler, o maçta beğenmedikleri futbolcuları ıslıklamıştı. Dün maç öncesi ve içinde görevlerini kusursuz yaptılar. Desteğin karşılığını aldılar