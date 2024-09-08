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Giriş Tarihi: 8.9.2024

İrfan Can’da anlaşma tamam

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki sağ kanadın kontratını 3 yıl uzatmak için el sıkışan F.Bahçe, oyuncunun maaşını 20‘den 50 milyon TL’ye yükseltecek

İrfan Can’da anlaşma tamam
Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol-12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı. Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzattı. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi. İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.
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İrfan Can’da anlaşma tamam
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