İrfan Can’da anlaşma tamam

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol-12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.
Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzattı. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi. İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.