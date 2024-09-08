İrfan Can’da anlaşma tamam

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol-12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmenSezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzattı. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi.