İrfan Can’da işlem tamam

Fenerbahçe yönetimi, Altay’ın yokluğunda kaleyi devralan 24 yaşındaki file bekçisinin bonservisini 1 milyon 200 bin Euro’ya Göztepe’den aldı
Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması yapan Fenerbahçe yönetimi, ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarılacivertliler,sezon başındaGöztepe'den 500 bin Euro'ya kiraladığıİrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunukullanarak bonservisini aldı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri giyen 24 yaşındaki kaleci için İzmir ekibine 1 milyon 200 bin Euro bedel ödenecek.
GÖREV YAPTIĞI 5 MAÇTA 7 GOL YEDİ
Her fırsatta Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyleyen İrfan Can'ın, yönetim ile yaptığı görüşmede de "Bu formayı giymekbenim için büyük onur" dediği öğrenildi. Teknik direktör Jesus'un da onay vermesinin ardından transfer gerçekleştirildi. Bu sezon SüperLig'de 5 maçta görev yapan genç filebekçisi, 7 kez ağları düşürdü.