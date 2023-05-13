İrfan Can’da işlem tamam

Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması yapan Fenerbahçe yönetimi, ilk hamlesini gerçekleştirdi.Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri giyen 24 yaşındaki kaleci için İzmir ekibine 1 milyon 200 bin Euro bedel ödenecek.Her fırsatta Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyleyen İrfan Can'ın, yönetim ile yaptığı görüşmede dedediği öğrenildi. Teknik direktör Jesus'un da onay vermesinin ardından transfer gerçekleştirildi.