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Giriş Tarihi: 13.5.2023

İrfan Can’da işlem tamam

İrfan Can’da işlem tamam

Fenerbahçe yönetimi, Altay’ın yokluğunda kaleyi devralan 24 yaşındaki file bekçisinin bonservisini 1 milyon 200 bin Euro’ya Göztepe’den aldı

Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması yapan Fenerbahçe yönetimi, ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarılacivertliler, sezon başında Göztepe'den 500 bin Euro'ya kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri giyen 24 yaşındaki kaleci için İzmir ekibine 1 milyon 200 bin Euro bedel ödenecek.

GÖREV YAPTIĞI 5 MAÇTA 7 GOL YEDİ
Her fırsatta Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyleyen İrfan Can'ın, yönetim ile yaptığı görüşmede de "Bu formayı giymek benim için büyük onur" dediği öğrenildi. Teknik direktör Jesus'un da onay vermesinin ardından transfer gerçekleştirildi. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev yapan genç file bekçisi, 7 kez ağları düşürdü.

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İrfan Can’da işlem tamam
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