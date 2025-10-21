İrfan Can’ın af umudu

dışı kalan İrfan Can Kahveci için af ihtimali doğdu. Takımdan çıkarılan iki oyuncudan İrfan Can, yönetimle konuşup buzları kırmak isterken Tedesco da her iki oyuncunun kendisine bir saygısızlıkları olmadığının altını çizmişti. Milli formayı da giyen ve Dünya Kupası'nda kadroda olma hayali bulunan oyuncu, eğer kadro dışı kalmaya devam edecekse oynayabileceği bir takıma gönderilmesini de talep etti.