Islık ve alkış

Kaleci Altay, Kadıköy’de önce protesto edildi sonra destek geldi. Ligde üst üste 3 maç rakiplere geçit vermeyen milli kaleci, Fatih Karagümrük mücadelesinde 4 isabetli şutta 4 gol yerken, bir de penaltıya sebebiyet verdi
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesinde gol gördü. En son 29 Ağustos'ta oynanan ve 1-0 kaybedilen Konya karşılaşmasında ağlarını kapatamayan Altay, sonrasındaKayseri (2-0), Alanya(5-0) ve Beşiktaş'a (0-0) karşı duvar olmuştu. Biri penaltıdan iki kez Borini'ye engel olamadı. Kouassi ve BurakKapacak'a da avlanan 22 yaşındaki eldiven, geceyi 4 golle tamamladı. 4 isabetli şutta çaresizkalan Altay, bir de penaltıya sebep oluncaıslıklarla protesto edildi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise tecrübeli file bekçisine alkışlarla destek verdi.
JESUS'TAN ALTAY'A TAM DESTEK
Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil.Altay çok iyi bir kaleci. Millitakımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir" diye konuştu.
TARAFTAR ÜLKER STADI'NITIKLIM TIKLIM DOLDURDU
Fenerbahçeli futbolseverler, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük karşılamasında da takımlarını yine yalnız bırakmadı. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu. Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu. Bu sezon 40 binortalamayla oynayan Kanarya'ya,Karagümrük mücadelesinde yaklaşık45 bin kişi tam destek verdi.
FERDİ KADIOĞLU'NUHASTALIK DURDURDU
Teknik direktör Jorge Jesus'un bu sezon en çok forma verdiği isim olan Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi. Ligde bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, Karagümrükmaçında mide enfeksiyonugeçirmesi sebebiyle kadrodayer almadığı belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada oynayıp 1 asist yapan sol bek oyuncusu, önceki gün 23. yaş gününü kutlamıştı.
PİRLO: DİKKATSİZLİK 5 GOLE MÂL OLDU
Tek galibiyetini bu sezon 3. haftada A.Gücü'nden alan Karagümrük'un hocası Andrea Pirlo, büyük sıkıntıyla Kadıköy'e gelmişti. Fenerbahçe maçı sonrası iyi oynadıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu. İki tane penaltıdan gol yedik. Yaptığımız dikkatsizlikler 5 gole mal oldu" ifadelerini kullandı.
DİNAMO KİEV MAÇINDA BOMBA UYARISI!
F.Bahçe'nin, Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'in, Ukrayna Ligi'nde karşılaştığı Rukh Lviv maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle durdu. Mücadele 2-0 Kiev üstünlüğüyle devam ederken 80. dakikada iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara giderken stadyumun ışıkları söndürüldü. Mücadele 1.5 saat aranın ardından yeniden start aldı. Kiev, başlar başlamaz bulduğu golle 3-0 yapıp, skoru tayin etti.