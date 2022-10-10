Islık ve alkış

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesinde gol gördü. En son 29 Ağustos'ta oynanan ve 1-0 kaybedilen Konya karşılaşmasında ağlarını kapatamayan Altay,karşı duvar olmuştu. Biri penaltıdan iki kez Borini'ye engel olamadı.veavlanan 22 yaşındaki eldiven, geceyi 4 golle tamamladı.Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise tecrübeli file bekçisine alkışlarla destek verdi.Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli.Herkesin kötü günü olabilir" diye konuştu.Fenerbahçeli futbolseverler, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük karşılamasında da takımlarını yine yalnız bırakmadı. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu. Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu.Teknik direktör Jorge Jesus'un bu sezon en çok forma verdiği isim olan Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi. Ligde bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu,Bu sezon tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada oynayıp 1 asist yapan sol bek oyuncusu, önceki gün 23. yaş gününü kutlamıştı.Tek galibiyetini bu sezon 3. haftada A.Gücü'nden alan Karagümrük'un hocası Andrea Pirlo, büyük sıkıntıyla Kadıköy'e gelmişti. Fenerbahçe maçı sonrası iyi oynadıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu. İki tane penaltıdan gol yedik. Yaptığımız dikkatsizlikler 5 gole mal oldu" ifadelerini kullandı.F.Bahçe'nin, Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'in, Ukrayna Ligi'nde karşılaştığı Rukh Lviv maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle durdu. Mücadele 2-0 Kiev üstünlüğüyle devam ederken 80. dakikada iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara giderken stadyumun ışıkları söndürüldü. Mücadele 1.5 saat aranın ardından yeniden start aldı. Kiev, başlar başlamaz bulduğu golle 3-0 yapıp, skoru tayin etti.