İsmail 3 hafta Çağlar 2 hafta!

Alanyaspor maçında sakatlanan İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü'nün durumları hakkında Fenerbahçe dün açıklama yaptı. MR'ı çekilen iki oyuncuya da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğu ve tedavilerine başlandığı belirtildi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İsmail'in sırasıyla Anderlecht, Kasımpaşa, Anderlecht (d), Galatasaray (d) ve Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya (d) karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. Çağlar'ın da dönüşünün 2 hafta süreceği ve RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin düşük görüldüğü belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN SAKAT OYUNCULARI
İsmail Yüksek
Dominik Livakovic
Diego Carlos
Alexander Djiku
Çağlar Söyüncü
Rodrigo Becao
Mert Müldür
Yusuf Akçiçek
Jayden Oosterwolde