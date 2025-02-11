İsmail 3 hafta Çağlar 2 hafta!

Alanyaspor maçında sakatlanan İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü'nün durumları hakkında Fenerbahçe dün açıklama yaptı. MR'ı çekilen iki oyuncuya da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğu ve tedavilerine başlandığı belirtildi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İsmail'in sırasıyla Anderlecht, Kasımpaşa, Anderlecht (d), Galatasaray (d) ve Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya (d) karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. Çağlar'ın da dönüşünün 2 hafta süreceği ve RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin düşük görüldüğü belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN SAKAT OYUNCULARI



İsmail Yüksek

Dominik Livakovic

Diego Carlos

Alexander Djiku

Çağlar Söyüncü

Rodrigo Becao

Mert Müldür

Yusuf Akçiçek

Jayden Oosterwolde