Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İsmail hoca varsa biz de varız!
Giriş Tarihi: 28.6.2023

İsmail hoca varsa biz de varız!

Samet YÜKSEL
İsmail hoca varsa biz de varız!

Fenerbahçe’de sözleşmesi biten Zajc ve ayrılmayı planlayan Crespo, takımın başına İsmail Kartal’ın geçmesi durumunda kalmak istediklerini söyledi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifine 'Düzenli forma giyme' şartı ile karşılık vermişti. Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı. Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi. Kartal, yarım sezonluk bölümde hem Zajc hem de Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı.

OSAYİ-SAMUEL DE MUTLUYDU
İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc, 6 gol-2 asistlik katkı vermişti. Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi. Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi. Samuel, tam 19 maçta forma şansı bulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı
SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM'de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Erdoğan’a bile kaybettirirler
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Elazığ'da korkutan deprem
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti: Teslimata başlıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail hoca varsa biz de varız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA