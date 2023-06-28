İsmail hoca varsa biz de varız!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifineşartı ile karşılık vermişti. Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı. Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi. Kartal, yarım sezonluk bölümdeve olumlu geri dönüşler almıştı.İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc,Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi. Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi.