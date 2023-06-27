İsmail Kartal 2 Temmuz’da sahaya çıkıyor

F.Bahçe’de yılan hikâyesine dönen teknik direktör arayışı nihayet son buluyor
F.Bahçe'deyeni sezon hazırlıkları 2 Temmuz'da başlayacak. Yönetim, 'yerli ve camiayı bilen' teknik direktör seçiminde elinde kalan tek seçenek İsmail Kartal'la yola devam edecek. Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan tecrübeli hoca, perşembe günü yurda döneek. Cumagünü yönetim resmi açıklamayı yapacak veİsmail Kartal, kariyerinde 3. kez sarı-lacivertlilerinteknik direktörü olacak. Kartal, 2 Temmuz'daki sezon açılışında Samandıra'da takımın başında bulunacak. Daha önce 2014- 15'te tam, 2021-22'de de yarım sezon F.Bahçe'yi çalıştırmış ikisinde de ligi 2. bitirmişti.
AYRILIK AÇIKLAMASI TAKIM ARKADAŞINDAN İtalya'da Udinese forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Rodrigo Becao için takım arkadaşı Marco Silvestri'den ayrılık açıklaması geldi. Tecrübeli kaleci, "Becao, umarım bizimle birlikteUdinese'de yoluna devam ederama bu zor olacak gibi. Ben onunayrılacağını duydum" dedi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper ise takımdaki kaderiyle ilgili, "Geleceği Tanrı bilir" söyleminde bulunmuştu.
VALENCIA KRALLAR GİBİ
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 gol atarak kral olan ve sarı-lacivertlilerin tarihinde en çok gol atan yabancı unvanını Alex'ten devralan Enner Valencia, yeni takımı İnternacional'a katılmak için Brezilya'ya gitti. 33 yaşındaki oyuncu, büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Kalabalık yüzünden havalimanından çıkıp kendisini bekleyen araca binmesi bir saat sürdü.