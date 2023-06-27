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Giriş Tarihi: 27.6.2023

İsmail Kartal 2 Temmuz’da sahaya çıkıyor

İsmail Kartal 2 Temmuz’da sahaya çıkıyor

F.Bahçe’de yılan hikâyesine dönen teknik direktör arayışı nihayet son buluyor

F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 2 Temmuz'da başlayacak. Yönetim, 'yerli ve camiayı bilen' teknik direktör seçiminde elinde kalan tek seçenek İsmail Kartal'la yola devam edecek. Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan tecrübeli hoca, perşembe günü yurda döneek. Cuma günü yönetim resmi açıklamayı yapacak ve İsmail Kartal, kariyerinde 3. kez sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacak. Kartal, 2 Temmuz'daki sezon açılışında Samandıra'da takımın başında bulunacak. Daha önce 2014- 15'te tam, 2021-22'de de yarım sezon F.Bahçe'yi çalıştırmış ikisinde de ligi 2. bitirmişti.

AYRILIK AÇIKLAMASI TAKIM ARKADAŞINDAN
İtalya'da Udinese forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Rodrigo Becao için takım arkadaşı Marco Silvestri'den ayrılık açıklaması geldi. Tecrübeli kaleci, "Becao, umarım bizimle birlikte Udinese'de yoluna devam eder ama bu zor olacak gibi. Ben onun ayrılacağını duydum" dedi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper ise takımdaki kaderiyle ilgili, "Geleceği Tanrı bilir" söyleminde bulunmuştu.

VALENCIA KRALLAR GİBİ
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 gol atarak kral olan ve sarı-lacivertlilerin tarihinde en çok gol atan yabancı unvanını Alex'ten devralan Enner Valencia, yeni takımı İnternacional'a katılmak için Brezilya'ya gitti. 33 yaşındaki oyuncu, büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Kalabalık yüzünden havalimanından çıkıp kendisini bekleyen araca binmesi bir saat sürdü.

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İsmail Kartal 2 Temmuz’da sahaya çıkıyor
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