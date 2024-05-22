İsmail Kartal herkese meydan okuyor

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi İstanbulspor maçıyla sona ererken, yeni sezonda koltuğa kimin oturacağı şimdiden kulaktan kulağa yayılıyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde 'Jose Mourinho-Stefano Pioli' diye papatya falları açılıyor. 62 yaşındaki Kartal ise tüm söylentilere sahada cevap veriyor.3. dönemini yaşadığı Kanarya'da 89 lig karşılaşmasına çıkan Kartal, 2.37 puan ortalamasıyla 1995-96'da görev yapan Alberto Parreira'dan (2.47) bu yana F.Bahçe'nin son 28 yıldaki en iyi hocası oldu.Ayrıca Kartal, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı son 9 derbiyi (7G-2B) kaybetmedi. Bu sezon ise 2.59 puan ortalaması tutturdu.