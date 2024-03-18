İsmail Kartal isyan etti

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın karşılaşma sonrası yaşanan olaylar için sitemi vardı. Tecrübeli hoca şunları söyledi: "Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takımız, santim santim Trabzonspor'u analiz ettik. İlk yarıda hakimiyet bizdeydi. Sonra anlam veremediğimiz şekilde tribün saldırısına uğradık. Sahaya bu kadar suyun atılması, oyunumuzu etkiledi. Ben de nasibimi aldım ama kendimizi yere atmadık. Sahaya atılanları toplayıp, futbola hizmet ettik.Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Biraz daha sakin olunması gerekiyor."İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'a karşı 5. maçında ilk galibiyetini aldı. Önceki 4 mücadelede 3 beraberlik- 1 yenilgi elde etmişti.Fenerbahçe bu sezon dış sahada yenilmedi. Galibiyet serisine Trabzonspor'u da ekledi. 15 dış saha maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Böylece kulüp tarihinde en fazla dış saha galibiyetini aldığı 2020-21'deki (14G-5M-1B) sayısını yakaladı.F.BAHÇE'NİN sınırdaki 9 isminden biri olan Osayi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli ara sonrası A.Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.