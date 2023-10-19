Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İsmail yüksek iştah kabarttı!
Giriş Tarihi: 19.10.2023

İsmail yüksek iştah kabarttı!

Samet YÜKSEL
İsmail yüksek iştah kabarttı!

Napoli ve Bayer Leverkusen’in gündeminde olan başarılı orta saha oyuncusu, hedeflendiği gibi 10 milyon Euro’ya satılırsa eski kulübüne de 200 bin Euro pay verilecek

2018'de amatörden Gölcükspor'a transfer olan ve 2 yılda gösterdiği müthiş çıkışla 2020'de F.Bahçe'nin yolunu tutan İsmail Yüksek, Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. O dönem 500 bin TL'ye transfer olan 24 yaşındaki ön liberonun performansı, sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle eski kulübünün de iştahını kabarttı. Napoli ve Bayer Leverkusen scoutlarının haftalardır takip ettiği başarılı oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor.

GÖLCÜKSPOR YÜZDE 2 PAY KAZANACAK
Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı İsmail'in satışı böyle bir fiyata gerçekleşirse, yapılan anlaşma gereği Gölcükspor'a yüzde 2 pay verilecek. 200 bin Euro kazanma ihtimali olan Gölcük cephesi, eski futbolcusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

İŞTE İSMAİL'İN SÖZLEŞME DETAYLARI

500 bin lira bonservis
Düzce Topuk Yaylası'nda iki yaz kampı.
Milli Takım'da oynarsa bonus.
Fenerbahçe'de sezon boyunca 20 maç oynarsa bonus.
İsmail'in 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transferinden Gölcükspor'a yüzde 10 pay.
İsmail Yüksek'in 2 milyon ile 7 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli sonrasında transferinden Gölcükspor'a yüzde 5 pay.
İsmail'in 7 milyon Euro ve üzerindeki bir bonservis bedeli ile transferinden Gölcükspor'a yüzde 2 pay.

MERT HAKAN: SEZONUN KİLİT NOKTASINDAYIZ
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kazanma alışkanlığı edindiklerini söyledi. "16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" diyen tecrübeli futbolcu, "Ben 4 sezondur buradayım. Ligin ilk dönemleri, hem Avrupa'da hem Türkiye'de bizim için hep çok iyi geçen dönemler oldu ama sonraki süreçlerde ufak bir dalgalanmada camia olarak çabuk kırıldık. Camianın 3 sezondur kırıldığı yerler buralar. Buralarda birlikte kalmalıyız. Bence bu sezonun kilit noktası burası. En büyük hedefimiz, lig şampiyonluğu. Maç maç düşünerek gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail yüksek iştah kabarttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA