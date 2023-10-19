İsmail yüksek iştah kabarttı!

2018'de amatörden Gölcükspor'a transfer olan ve 2 yılda gösterdiği müthiş çıkışla 2020'de F.Bahçe'nin yolunu tutan İsmail Yüksek, Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.Napoli ve Bayer Leverkusen scoutlarının haftalardır takip ettiği başarılı oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor.Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı200 bin Euro kazanma ihtimali olan Gölcük cephesi, eski futbolcusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.500 bin lira bonservisDüzce Topuk Yaylası'nda iki yaz kampı.Milli Takım'da oynarsa bonus.Fenerbahçe'de sezon boyunca 20 maç oynarsa bonus.İsmail'in 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transferinden Gölcükspor'a yüzde 10 pay.İsmail Yüksek'in 2 milyon ile 7 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli sonrasında transferinden Gölcükspor'a yüzde 5 pay.İsmail'in 7 milyon Euro ve üzerindeki bir bonservis bedeli ile transferinden Gölcükspor'a yüzde 2 pay.kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kazanma alışkanlığı edindiklerini söyledi. "16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" diyen tecrübeli futbolcu, "Ben 4 sezondur buradayım. Ligin ilk dönemleri, hem Avrupa'da hem Türkiye'de bizim için hep çok iyi geçen dönemler oldu amaCamianın 3 sezondur kırıldığı yerler buralar. Buralarda birlikte kalmalıyız. Bence bu sezonun kilit noktası burası. En büyük hedefimiz, lig şampiyonluğu. Maç maç düşünerek gidiyoruz" ifadelerini kullandı.