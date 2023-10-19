İsmail yüksek iştah kabarttı!

Napoli ve Bayer Leverkusen’in gündeminde olan başarılı orta saha oyuncusu, hedeflendiği gibi 10 milyon Euro’ya satılırsa eski kulübüne de 200 bin Euro pay verilecek
2018'de amatörden Gölcükspor'a transfer olan ve 2 yılda gösterdiği müthiş çıkışla 2020'de F.Bahçe'nin yolunu tutan İsmail Yüksek, Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. O dönem500 bin TL'ye transferolan 24 yaşındakiön liberonun performansı,sözleşmesindekiözel maddeler nedeniyleeski kulübününde iştahını kabarttı. Napoli ve Bayer Leverkusen scoutlarının haftalardır takip ettiği başarılı oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor.
GÖLCÜKSPOR YÜZDE 2 PAY KAZANACAK
Sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı İsmail'in satışı böyle bir fiyata gerçekleşirse,yapılan anlaşma gereği Gölcükspor'ayüzde 2 pay verilecek. 200 bin Euro kazanma ihtimali olan Gölcük cephesi, eski futbolcusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
İŞTE İSMAİL'İN SÖZLEŞME DETAYLARI
500 bin lira bonservis
Düzce Topuk Yaylası'nda iki yaz kampı.
Milli Takım'da oynarsa bonus.
Fenerbahçe'de sezon boyunca 20 maç oynarsa bonus.
İsmail'in 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transferinden Gölcükspor'a yüzde 10 pay.
İsmail Yüksek'in 2 milyon ile 7 milyon Euro arasındaki bonservis bedeli sonrasında transferinden Gölcükspor'a yüzde 5 pay.
İsmail'in 7 milyon Euro ve üzerindeki bir bonservis bedeli ile transferinden Gölcükspor'a yüzde 2 pay.
MERT HAKAN: SEZONUN KİLİT NOKTASINDAYIZ Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kazanma alışkanlığı edindiklerini söyledi. "16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" diyen tecrübeli futbolcu, "Ben 4 sezondur buradayım. Ligin ilk dönemleri, hem Avrupa'da hem Türkiye'de bizim için hep çok iyi geçen dönemler oldu ama sonraki süreçlerde ufak bir dalgalanmadacamia olarak çabuk kırıldık. Camianın 3 sezondur kırıldığı yerler buralar. Buralarda birlikte kalmalıyız. Bence bu sezonun kilit noktası burası. En büyük hedefimiz, lig şampiyonluğu. Maç maç düşünerek gidiyoruz" ifadelerini kullandı.