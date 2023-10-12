İsmail’i bırakmasaydı 2. şampiyonluğa koşacaktık

F.Bahçe'yi izlemek için ilk maçına 14 yaşında giden, bugün 56 yaşında olan Birsen Atasever, takımının Kasımpaşa deplasmanında kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Birsen Abla, sıra Tadic'e geldiğinde heyecandan telefonun kamerasını açmayı unuttu.deyince tüm gözler onun üzerine çevrildi. Atasever,hem F.Bahçe sevgisini hem de Tadic'le yaşadığı diyaloğu anlattı:İlk gittiğim maç G.Saray derbisiydi. İlk yarı 3-0 gerideydik, 4-3 kazandık. Bir de G.Saray'ı 6-0 yendiğimiz maçı unutmam.Tadic'le yaşadığımız da o güzel anlardan biriydi. Heyecandan kamerayı açmayı unuttum.En son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, 56 oldum. Artık o sene bu sene diyorum.