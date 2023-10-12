İsmail’i bırakmasaydı 2. şampiyonluğa koşacaktık

“1985’ten beri ilk günkü heyecanımla Fenerbahçe maçlarına gidiyorum. Son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, artık o sene bu sene. İsmail Kartal’dan memnunuz. İki sene önce eğer Başkan Ali Koç’a ulaşabilseydim, ‘İsmail’i bırakma’ derdim. Devam etse 2. şampiyonluğu yaşayacaktık”
F.Bahçe'yi izlemek için ilk maçına 14 yaşında giden, bugün 56 yaşında olan Birsen Atasever, takımının Kasımpaşa deplasmanında kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Birsen Abla, sıra Tadic'e geldiğinde heyecandan telefonun kamerasını açmayı unuttu. Sırp yıldız, çabukolması için çat patöğrendiği Türkçesiyle"Haydi mom (anne) haydi" deyince tüm gözler onun üzerine çevrildi. Atasever, SABAHSpor'a hem F.Bahçe sevgisini hem de Tadic'le yaşadığı diyaloğu anlattı: Maç izlerken yerimde duramıyorum.Tansiyonumun çıktığı,hastanelik olduğum çok maç oldu.
FERDI BENIM GÖZBEBEĞIM
İlk gittiğim maç G.Saray derbisiydi. İlk yarı 3-0 gerideydik, 4-3 kazandık. Bir de G.Saray'ı 6-0 yendiğimiz maçı unutmam. İsmail Kartal'dançok memnunuz. 2 sene önceBaşkan Ali Koç'a ulaşabilseydimo zaman 'İsmail'igönderme'diyecektim.Devametseydişu an belki de ikinci şampiyonluğuyaşıyor olacaktık.Umarım başkan bundan sonrao hatayı yapmaz. Tadic'le yaşadığımız da o güzel anlardan biriydi. Heyecandan kamerayı açmayı unuttum. İsmail Yüksek'i,Szymanski'yi çok beğeniyorum.Ferdi gözümün bebeği.Paraya tamah etmeyen bir çocuk. En son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, 56 oldum. Artık o sene bu sene diyorum.