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Giriş Tarihi: 12.10.2023

İsmail’i bırakmasaydı 2. şampiyonluğa koşacaktık

Samet YÜKSEL
İsmail’i bırakmasaydı 2. şampiyonluğa koşacaktık

“1985’ten beri ilk günkü heyecanımla Fenerbahçe maçlarına gidiyorum. Son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, artık o sene bu sene. İsmail Kartal’dan memnunuz. İki sene önce eğer Başkan Ali Koç’a ulaşabilseydim, ‘İsmail’i bırakma’ derdim. Devam etse 2. şampiyonluğu yaşayacaktık”

F.Bahçe'yi izlemek için ilk maçına 14 yaşında giden, bugün 56 yaşında olan Birsen Atasever, takımının Kasımpaşa deplasmanında kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Birsen Abla, sıra Tadic'e geldiğinde heyecandan telefonun kamerasını açmayı unuttu. Sırp yıldız, çabuk olması için çat pat öğrendiği Türkçesiyle "Haydi mom (anne) haydi" deyince tüm gözler onun üzerine çevrildi. Atasever, SABAH Spor'a hem F.Bahçe sevgisini hem de Tadic'le yaşadığı diyaloğu anlattı: Maç izlerken yerimde duramıyorum. Tansiyonumun çıktığı, hastanelik olduğum çok maç oldu.

FERDI BENIM GÖZBEBEĞIM
İlk gittiğim maç G.Saray derbisiydi. İlk yarı 3-0 gerideydik, 4-3 kazandık. Bir de G.Saray'ı 6-0 yendiğimiz maçı unutmam. İsmail Kartal'dan çok memnunuz. 2 sene önce Başkan Ali Koç'a ulaşabilseydim o zaman 'İsmail'i gönderme' diyecektim. Devam etseydi şu an belki de ikinci şampiyonluğu yaşıyor olacaktık. Umarım başkan bundan sonra o hatayı yapmaz. Tadic'le yaşadığımız da o güzel anlardan biriydi. Heyecandan kamerayı açmayı unuttum. İsmail Yüksek'i, Szymanski'yi çok beğeniyorum. Ferdi gözümün bebeği. Paraya tamah etmeyen bir çocuk. En son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, 56 oldum. Artık o sene bu sene diyorum.

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İsmail’i bırakmasaydı 2. şampiyonluğa koşacaktık
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