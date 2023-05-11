İspanya’nın gözdesi

İspanyol devi Barcelona, dünyada geleceğe damga vuracak 9 yeteneği radarına alırken bu isimler arasında Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler de bulunuyor.Arda için haberde,denildi. Listede ilk üçü;Fransa ekibi Sochaux'dan AmidouDoumbouya (15), İspanyol 3. Ligtakımı Pontevedra'da oynayan MiguelRoman (20) ile Uruguay takımıLiverpool de Montevideo'dan FabricioDiaz (20) oluşturdu.BİR GÖRÜŞYetenekliysen herkes seni isterG.Saray kadrosunda yer alan Yusuf Demir, Rapid Wien'de çıkış yaptığında Barcelona elini çabuk tutup, oyuncuyu kiralık da olsa kadrosuna katmıştı. FFP yüzünden 10 milyon Euro bonservisi ödemeyip, yolladıklarında belki de eğrisi doğrusunu buldu. Kayseri'den Emre Demir gitti yapamadı, bonservisi F.Bahçe'de.Barça ile anılması doğal. F.Bahçe ile kontratının şartları üzerinde farklı spekülasyonlar var ancak Başkan Ali Koç'un, Arda ve ailesine sağladığı imkânlar sonrasında bu futbolcu, önemli bir meblağ kazandırılmadan koparılamaz. Bu oyunda erkeni-geçi yok. Sahaya çıktığında yeteneklerini sergiliyorsan