İspanya’nın gözdesi

Mundo Deportivoi, ‘Türk futbolunun umudu’ dediği F.Bahçe’nin 18 yaşındaki yeteneğini Barça’nın yanı sıra Atletico Madrid ve Sevilla’nın da istediğini yazdı
İspanyol devi Barcelona, dünyada geleceğe damga vuracak 9 yeteneği radarına alırken bu isimler arasında Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler de bulunuyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre;Fenerbahçe'de Jesus ile kendini parlatanve A Milli Takım'a yükselen18 yaşındaki yıldız, Katalan ekibitarafından izlenen oyunculararasında 4. sırada yer aldı.
AVRUPA'DAN YAKIN TAKIP
Arda için haberde, "1 aydankısa bir süre önce 18 yaşına bastı.Türk futbolunun en büyük umuduolan Arda Güler'i, Barcelona'nınyanı sıra İspanya'dan AtleticoMadrid ile Sevilla da izliyor. AyrıcaAvrupa'daki diğer büyük takımlaryakından gözlem altındatutuyor" denildi. Listede ilk üçü;Fransa ekibi Sochaux'dan AmidouDoumbouya (15), İspanyol 3. Ligtakımı Pontevedra'da oynayan MiguelRoman (20) ile Uruguay takımıLiverpool de Montevideo'dan FabricioDiaz (20) oluşturdu.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Yetenekliysen herkes seni ister Bugün G.Saray kadrosunda yer alan Yusuf Demir, Rapid Wien'de çıkış yaptığında Barcelona elini çabuk tutup, oyuncuyu kiralık da olsa kadrosuna katmıştı. FFP yüzünden 10 milyon Euro bonservisi ödemeyip, yolladıklarında belki de eğrisi doğrusunu buldu. Kayseri'den Emre Demir gitti yapamadı, bonservisi F.Bahçe'de. Oyuncularınkumaşına bakıldığında Arda, bu ikisindende çok önde. Barça ile anılması doğal. F.Bahçe ile kontratının şartları üzerinde farklı spekülasyonlar var ancak Başkan Ali Koç'un, Arda ve ailesine sağladığı imkânlar sonrasında bu futbolcu, önemli bir meblağ kazandırılmadan koparılamaz. Bu oyunda erkeni-geçi yok. Sahaya çıktığında yeteneklerini sergiliyorsan seni Barcelonada İtalyan kulüpleri de ister.