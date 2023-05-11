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Giriş Tarihi: 11.5.2023

İspanya’nın gözdesi

UĞUR ÇEM
İspanya’nın gözdesi

Mundo Deportivoi, ‘Türk futbolunun umudu’ dediği F.Bahçe’nin 18 yaşındaki yeteneğini Barça’nın yanı sıra Atletico Madrid ve Sevilla’nın da istediğini yazdı

İspanyol devi Barcelona, dünyada geleceğe damga vuracak 9 yeteneği radarına alırken bu isimler arasında Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler de bulunuyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Jesus ile kendini parlatan ve A Milli Takım'a yükselen 18 yaşındaki yıldız, Katalan ekibi tarafından izlenen oyuncular arasında 4. sırada yer aldı.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKIP
Arda için haberde, "1 aydan kısa bir süre önce 18 yaşına bastı. Türk futbolunun en büyük umudu olan Arda Güler'i, Barcelona'nın yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla da izliyor. Ayrıca Avrupa'daki diğer büyük takımlar yakından gözlem altında tutuyor" denildi. Listede ilk üçü; Fransa ekibi Sochaux'dan Amidou Doumbouya (15), İspanyol 3. Lig takımı Pontevedra'da oynayan Miguel Roman (20) ile Uruguay takımı Liverpool de Montevideo'dan Fabricio Diaz (20) oluşturdu.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Yetenekliysen herkes seni ister
Bugün G.Saray kadrosunda yer alan Yusuf Demir, Rapid Wien'de çıkış yaptığında Barcelona elini çabuk tutup, oyuncuyu kiralık da olsa kadrosuna katmıştı. FFP yüzünden 10 milyon Euro bonservisi ödemeyip, yolladıklarında belki de eğrisi doğrusunu buldu. Kayseri'den Emre Demir gitti yapamadı, bonservisi F.Bahçe'de. Oyuncuların kumaşına bakıldığında Arda, bu ikisinden de çok önde. Barça ile anılması doğal. F.Bahçe ile kontratının şartları üzerinde farklı spekülasyonlar var ancak Başkan Ali Koç'un, Arda ve ailesine sağladığı imkânlar sonrasında bu futbolcu, önemli bir meblağ kazandırılmadan koparılamaz. Bu oyunda erkeni-geçi yok. Sahaya çıktığında yeteneklerini sergiliyorsan seni Barcelona da İtalyan kulüpleri de ister.

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İspanya’nın gözdesi
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