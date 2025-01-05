İstanbul bileti hazır!

Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için uzun süredir uğraş veren Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yürüttüğü operasyonda hem Brezilyalı yıldız hem de kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşma sağlanırken son anda oyuncunun menajerinin Suudi ekibinden birtakım isteklerde bulunması nedeniyle süreç uzamıştı. Yıllık 12 milyon Euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak menajer, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu.

FENERBAHÇE, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor. Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sambacı'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Süper Lig'de 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da Talisca resmen Fenerbahçeli olacak.

'DERHAL YABANCI HAKEM GELSİN!'

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın, Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Yönetici Burak Kızılhan imzasıyla yapılan açıklama şöyle: "Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam (dün) olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir."



DZEKO&NESYRİ DENEMELERİ!

HATAYSPOR maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Samandıra'da çift forvet denedi. Bu sezon çoğunlukla 4-2-3-1 sistemi ile oynayan sarı lacivertli ekip, bugünkü karşılaşmada hem Dzeko hem de En-Nesyri ile sahada olabilir. Portekizli çalıştırıcı, idmanın bir bölümünde bunu denerken diğer bölümünde ise Dzeko'yu tek forvet olarak düşündü ve arkasına Szymanski'yi görevlendirdi.