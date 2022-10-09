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Giriş Tarihi: 9.10.2022

İstanbul'un hakimi!

İstanbul’un hakimi!

İstanbul takımlarına karşı son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Kasım 2014-Eylül 2015 arasındaki 8 maçlık serisini yeniden yakalamanın planını yapıyor

Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe yüzünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan sarılacivertliler, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında. Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Kanarya, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu. 1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip.

SON YENİLGİSİNİ 8 AY ÖNCE ALDI
Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen F.Bahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. F.Bahçe İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.

ROSSİ'YE BİTİRME TEZİ!
Girdiği net pozisyonları golle sonuçlandırmada ciddi sorunlar yaşayan Diego Rossi, Jorge Jesus'un talimatı sonrası özel olarak 'son vuruş' çalışmalarına başladı
F.Bahçe'nın yetenekli futbolcusu Diego Rossi, bu sezon golleriyle değil asistleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Birçok pozisyona girebilen ama son vuruşlarda sıkıntı yaşayan Uruguaylı futbolcu, son olarak AEK Larnaca maçında net fırsatları değerlendirememişti. Jorge Jesus'un bu sezon 16 maçta forma verdiği ve güvendiği isimlerden biri olan Rossi'ye özel olarak idmanlarda son vuruş çalışmaları yaptırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
CEYHUN YÜKSEL

LINCOLN SOL BEK
BEŞİKTAŞ derbisinde 90 dakika görev alan Serdar Aziz, AEK Larnaca maçında 3 dakika süre almıştı. Bugün Fatih Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak olan tecrübeli stoper, üçlü defansın sağında olacak. Ortada Gustavo Henrique ve sol stoper olarak Attila Szalai forma giyecek. Sol bekte ise Alioski'nin yerine Lincoln'ün sahada olması bekleniyor. Sol kanat bekinde oyun kurucu bir rolde görev alan Sambacı'nın performansından Jorge Jesus oldukça memnun.

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