İstanbul’un hakimi!

Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe yüzünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan sarılacivertliler, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında.1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıcaAynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen F.Bahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. F.Bahçe İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetiniGirdiği net pozisyonları golle sonuçlandırmada ciddi sorunlar yaşayanJorge Jesus'un talimatı sonrası özel olarak 'son vuruş' çalışmalarına başladıF.Bahçe'nınyetenekli futbolcusu Diego Rossi, bu sezon golleriyle değil asistleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Birçok pozisyona girebilen ama son vuruşlarda sıkıntı yaşayanJorge Jesus'un bu sezon 16 maçta forma verdiği ve güvendiği isimlerden biri olan Rossi'ye özel olarak idmanlarda son vuruş çalışmaları yaptırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1 gol, 7 asistlik performans gösterdi.CEYHUN YÜKSELderbisinde 90 dakika görev alan Serdar Aziz, AEK Larnaca maçında 3 dakika süre almıştı. Bugün Fatih Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak olan tecrübeli stoper, üçlü defansın sağında olacak.Sol bekte ise Alioski'nin yerine Lincoln'ün sahada olması bekleniyor. Sol kanat bekinde oyun kurucu bir rolde görev alan Sambacı'nın performansından Jorge Jesus oldukça memnun.