İşte 5 tutuklunun ifadeleri

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Olayda silahı kullanan Ozan Dalmaz; cinayetten aranan ve Gürcistan'a firar eden Hasan Şahin'in, kendisini ve ailesini tehdit ettiği için tanımadığı Serhat Akın'ı yaralama maksadıyla vurduğunu kabul ederken,savundu. Motoru kullanan Osman Mukan da; Dalmaz'ın, Serhat Akın'a pusu kuracağını ve onu vuracağını bilmediğini ileri sürdü.İriş Torun ise; olaydan sonra Mukan'ın dışarı çıkıp 250 bin lira ile döndüğünü, paranın nereden geldiğini sorduğunda ise şaka yolludediğini aktardı. Parayı şüphelilere teslim eden Yunus Görecek de olayın ardından Hasan Şahin'in kendisini görüntülü arayarak para teslimatı yapmasını istediğini anlattı. Şahin'in tarifiyle Hadımköy'e gidip beyaz bir araçtan 30-40 yaşlarında sakallı birinden aldığı parayı yine Hasan'ın tarif ettiği adrese götürdüğünü söyleyen Görecek,dedi. Olayda gözcülük yaptığı öne sürülen taksici Eyüp Üzer suçlamaları reddederek; taksicilik yaptığını ve şüphelileri tanımadığını iddia etti.