İşte başarının şifreleri

Samandıra’ya girdiği andan itibaren farkını hissettiren Portekizli teknik adam, futbolcuların uyku saatinden yemek düzenine, iletişimden çalışma temposuna kadar birçok alanda kurallarını uyguluyor
Fenerbahçe'de kısa sürede adeta devrim yapan Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin ve takım birlikteliği yatıyor. 68 yaşındaki çalşıtırıcı,sadece teknik-taktik konularda değil futbolcularlailetişimi, koyduğu kurallar, disiplinlikarakteri ile yeni bir Fenerbahçe inşa etti. Bu sezon ligde 6 maçta 20 gol atarak, PSG (26) ve Manchester City'nin (23) ardından bu alanda 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde, Portekizlihocanın oluşturduğu dönüşüm şöyle:
ÖNCE TAKIM MOTİVASYONU
JESUS, Samandıra'ya ilk ayak bastığında motivasyondan başladı. Tüm tesisi tarihi başarıların yer aldığı resimlerle donatırken, oyunculara önce ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını hatırlattı. TESİSLERDE koyduğu disiplin kuralları dikkat çekiciydi. İlk olarakbelirlediği giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerinekatiyen uyulması talimatını verdi. Tesiste telefonu yasakladı ve oyuncuların birbiriyle diyalog seviyesini artırdı. ÇALIŞMA temposu bambaşka bir seviyeye çıktı. Her idman öncesi toplantılar yapan Jesus, o günün antrenman detayları ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili dersler verdi.
HEP DAHA İYİSİNİ İSTİYOR
İDMAN metotlarıyla geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı. Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyedeolan bir takım ortaya çıktı. HEP daha fazlasını istiyor ve farklı kazandıkları maçlardan sonra bile, "Çok daha iyisini yapabiliriz" mesajıyla oyuncularına yeni hedefler koyuyor.
HER ŞEYLE İLGİLENİYOR
Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın antrenmanlarında yapılması gereken işlerin çoğunu kendisi hallediyor. Minyatür kaleleri taşıyan Portekizli hoca, ayrıca idman yeleklerini de yardımcılarına bırakmıyor.
25 İSME SÜRE VERDİ
Kendisi için ideal bir ilk 11 olmadığını her fırsatta vurgulayan teknik direktör Jesus, bu sözlerini doğrular nitelikte tercihlerde bulundu. Süper Lig'de 25 farklı futbolcu süre aldı. 12 ayrı isim fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE HAZIR!
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başına geçmek için İstanbul'a geldiğinde tesislerde başkan Ali Koç'un elini sıkarken Türkçe olarak, "Hazır mısınız?" diye sormuş, Başkan Koç ise "Hazırım" yanıtını vermişti. Portekizli hoca, geçen süre içinde hazır hale getirdiği takım ile özellikle Süper Lig'de coşkulu ve hızlı oyunuyla alkış topluyor.