İşte başarının şifreleri

Fenerbahçe'de kısa sürede adeta devrim yapan Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin ve takım birlikteliği yatıyor.Bu sezon ligde 6 maçta 20 gol atarak, PSG (26) ve Manchester City'nin (23) ardından bu alanda 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde,Samandıra'ya ilk ayak bastığında motivasyondan başladı. Tüm tesisi tarihi başarıların yer aldığı resimlerle donatırken, oyunculara önce ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını hatırlattı.koyduğu disiplin kuralları dikkat çekiciydi.Tesiste telefonu yasakladı ve oyuncuların birbiriyle diyalog seviyesini artırdı.temposu bambaşka bir seviyeye çıktı. Her idman öncesi toplantılar yapan Jesus, o günün antrenman detayları ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili dersler verdi.İDMAN metotlarıyla geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı.daha fazlasını istiyor ve farklı kazandıkları maçlardan sonra bile, "Çok daha iyisini yapabiliriz" mesajıyla oyuncularına yeni hedefler koyuyor.Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın antrenmanlarında yapılması gereken işlerin çoğunu kendisi hallediyor. Minyatür kaleleri taşıyan Portekizli hoca, ayrıca idman yeleklerini de yardımcılarına bırakmıyor.Kendisi için ideal bir ilk 11 olmadığını her fırsatta vurgulayan teknik direktör Jesus, bu sözlerini doğrular nitelikte tercihlerde bulundu. Süper Lig'de 25 farklı futbolcu süre aldı. 12 ayrı isim fileleri havalandırdı.Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başına geçmek için İstanbul'a geldiğinde tesislerde başkan Ali Koç'un elini sıkarken Türkçe olarak, "Hazır mısınız?" diye sormuş, Başkan Koç ise "Hazırım" yanıtını vermişti. Portekizli hoca, geçen süre içinde hazır hale getirdiği takım ile özellikle Süper Lig'de coşkulu ve hızlı oyunuyla alkış topluyor.