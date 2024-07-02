Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İşte Çağlar’ın bonservisi
Giriş Tarihi: 2.7.2024

İşte Çağlar’ın bonservisi

Samet YÜKSEL
İşte Çağlar’ın bonservisi
Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Uzun süredir pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda İspanyol kulübünü ikna etti. Bu transfer için F.Bahçe, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Bu ücretin 4 yıllık süreçte 7 taksitle verileceği belirtildi. 28 yaşındaki stoperin de 3+1 yıllık imza attığı kaydedildi. Çağlar geçen sezon Kanarya'da 14 maça çıkarken 2 gol sevinci yaşamıştı. A Milli Takım kadrosuna da çağrılmış ancak uyluk arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. Tecrübeli futbolcu dün sağlık kontrollerinden de geçerken, sakatlığını atlattığı öğrenildi.

243 milyon TL'ye sponsorluk yenilendi
Fenerbahçe, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "243 milyon 582 bin 500 lira + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ile yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103 milyon 522 bin 563 lira + KDV net başarı primi ödenecektir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Çağlar’ın bonservisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA