İşte Çağlar’ın bonservisi

, geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Uzun süredir pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda İspanyol kulübünü ikna etti.Bu ücretin 4 yıllık süreçte 7 taksitle verileceği belirtildi. 28 yaşındaki stoperin dekaydedildi. Çağlar geçen sezon Kanarya'da 14 maça çıkarken 2 gol sevinci yaşamıştı. A Milli Takım kadrosuna da çağrılmış ancak uyluk arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.Fenerbahçe, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "243 milyon 582 bin 500 lira + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ile yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103 milyon 522 bin 563 lira + KDV net başarı primi ödenecektir" denildi.