İşte Çağlar’ın bonservisi

Fenerbahçe
, geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Uzun süredir pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda İspanyol kulübünü ikna etti. Bu transfer için F.Bahçe, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
Bu ücretin 4 yıllık süreçte 7 taksitle verileceği belirtildi. 28 yaşındaki stoperin de 3+1 yıllık imza attığı
kaydedildi. Çağlar geçen sezon Kanarya'da 14 maça çıkarken 2 gol sevinci yaşamıştı. A Milli Takım kadrosuna da çağrılmış ancak uyluk arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. Tecrübeli futbolcu dün sağlık kontrollerinden de geçerken, sakatlığını atlattığı öğrenildi.
243 milyon TL'ye sponsorluk yenilendi
Fenerbahçe, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "243 milyon 582 bin 500 lira + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ile yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103 milyon 522 bin 563 lira + KDV net başarı primi ödenecektir" denildi.