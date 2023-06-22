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Giriş Tarihi: 22.6.2023

İşte Dzeko’nun bonus maddeleri

İşte Dzeko’nun bonus maddeleri

Fenerbahçe, Boşnak golcünün transferinde mutlu sona ulaştı. 37 yaşındaki forvet, oynadığı her maç ve attığı her golde bonus kazanacak

Sarı-lacivertli kulüpte dün hareketli saatler yaşandı. Yönetim, Edin Dzeko'nun temsilcisi Alessio Ceccarelli ve futbolcunun avukatlarıyla bir araya geldi. Kanarya, Boşnak golcü için 2 sezonluk anlaşma karşılığında yıllık 4.5 milyon Euro teklif etmiş, imza parası olarak da 3 milyon Euro'yu masaya koymuştu. Dün yapılan görüşmede bonuslar da yeniden gözden geçirildi. Dzeko'nun oynayacağı her maç ve atacağı her gole prim verilecek. 37 yaşındaki forvet geçen sezon İnter'de 52 maçta 14 gol-5 asist kaydetmişti. Yıldız futbolcunun en geç yarın imzayı atması bekleniyor.

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İşte Dzeko’nun bonus maddeleri
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