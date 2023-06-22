İşte Dzeko’nun bonus maddeleri

Sarı-lacivertli kulüpte dün hareketli saatler yaşandı. Yönetim, Edin Dzeko'nun temsilcisi Alessio Ceccarelli ve futbolcunun avukatlarıyla bir araya geldi. Kanarya,Dün yapılan görüşmede bonuslar da yeniden gözden geçirildi. Dzeko'nun oynayacağı her maç ve atacağı her gole prim verilecek. 37 yaşındaki forvet geçen sezon İnter'de 52 maçta 14 gol-5 asist kaydetmişti. Yıldız futbolcunun en geç yarın imzayı atması bekleniyor.