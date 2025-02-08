İşte Fener’in Z raporu

1- HEDEF HASRETİ BİTİRMEK

Trendyol Süper Lig'deki 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transferde Milan Skriniar, Diego Carlos, Mimovic ve Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Skriniar (kiralık) ve Talisca'yı bonservis bedeli olmadan transfer eden Kanarya, Diego Carlos için Aston Villa'ya 10 milyon Euro, Mimovic için Kızılyıldız'a 6 milyon Euro ödeyecek.

2- GİDERKEN KAZANDIRAN YOK

Bu dönemde sarı-lacivertli takımda 4 ayrılık yaşandı. Taraftar ile sorun yaşayan Samet Akaydın, Çaykur Rizespor'un yolunu tutarken Lincoln, Hull City'ye; Bartuğ Elmaz, Maribor'a kiralandı. Emir Ortakaya da Belçika ekiplerinden Beerschot'a bedelsiz bir şekilde gönderildi. Fenerbahçe, bu isimlerden bonservis geliri elde edemedi.

3- SOL KANAT SEZON SONUNA KALDI

Kanarya'nın Saint- Maximin'i iyi bir fiyata satıp, sol kanada takviye yapma planları hayata geçmedi. Deneyimli futbolcunun takımda kalmasıyla birlikte o bölge transferi sezon sonuna bırakıldı. Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıradaki yerini koruyor. Fenerbahçe, oyuncuyu önümüzdeki sezon için de düşünüyor.



İLK YARILARA ÇÖZÜM

Göztepe ve Rize maçlarında ilk yarıları geride kapatan F.Bahçe, ikinci devrelerde yaptığı geri dönüşlerle galibiyete ulaşsa da bu durum teknik direktör Jose Mourinho'yu rahatsız ediyor. Karşılaşmanın tamamında oyun kontrolünü elinde tutmak ve kaleyi gole kapatmayı hedefleyen Portekizli hoca, talebelerinden topa daha fazla sahip olmalarını ve daha fazla pas yapmalarını istedi.

BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Kadro derinliği tartışılmaz ama...

"4 transferle Fenerbahçe gücüne güç kattı mı?" sorusuna cevap arayalım. Mourinho, üçlü oynamaya başladığından ve Oosterwolde ile Becao sezonu kapattığından dolayı 2 stoper ihtiyacı vardı. Carlos'un sakatlığı hesapları bozarken Skriniar'ın o bölgede kaliteyi artırdığını söyleyebiliriz. Osayi sıkıntısı sürüyor. Genç Mimovic'in, bu sezon güç katmayacağı ortada. Sorunun net bir cevabı var, Talisca. Rize maçında üst direkte patlayan şutu o kalitede vurabilecek adam ligde yok. Bu bardağın dolu tarafı. Boş tarafında ise ön tarafta En-Nesyri-Dzeko ikilisiyle skor problemi çekmeyen Mourinho'nun takımının orta sahasının Talisca'yı taşıyıp taşımayacağı... Fenerbahçe'nin kadro derinliği zaten tartışılmıyordu. Ama futbolda bazen yarını bile tahmin etmek zordur. Görüyorsunuz, takım 20 dakikada 3 stoperini sakatlık yüzünden kaybetti.