İşte Kanarya’nın yeni Ardaları

Fenerbahçe; Arda Güler'in bonservisinin yüzde yirmisi için Gençlerbirliği ile anlaştığı görüşmede, Başkent ekibinin U15 kategorisinde oynayan 4 ismine de talip olmuş ve taraflar bu konuda el sıkışmıştı.Adını Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Can Bartu'dan alan genç futbolcu, sağ ayaklı. Hem sağ bek hem sol bek hem de orta alanda sol içte oynayabiliyor. Genç oyuncu, liderlik vasıflarına sahip.Görev bölgesi kanatlar ve santrfor. Çok hareketli ve şutör. Problem çözmeye yatkın.İki kanatta da boy gösterebilen Yiğit Evin, futbolu akıcı oynayabilen, skoru her an değiştirebilecek yeteneğe sahip. Sağ ayaklı, özellikle sol açıkta daha verimli ve bire birde oldukça etkili.8-10 numara oynayabiliyor. Arda Güler gibi sol ayaklı. Kaleyi gördüğü yerden şut çekebiliyor. Dribbling özelliği ön planda. Arda'dan daha çabuk bir futbolcu olduğu söyleniyor.