İşte Kanarya’nın yeni Ardaları

Can Bartu Çığır, 3 farklı mevkide birden oynayabiliyor. Mahmut Ceyhun, çok hareketli ve şutör. Yiğit Evin, özellikle sol açıkta çok verimli. Utku Karakaya ise 8-10 numara mevkiinde görev yapıyor ve dribbling özelliği lie ön plana çıkıyor
Fenerbahçe; Arda Güler'in bonservisinin yüzde yirmisi için Gençlerbirliği ile anlaştığı görüşmede, Başkent ekibinin U15 kategorisinde oynayan 4 ismine de talip olmuş ve taraflar bu konuda el sıkışmıştı. İşte sarı-lacivertlilerinimza attırmaya hazırlandığıgençlerin özellikleri: CAN BARTU ÇIĞIR: Adını Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Can Bartu'dan alan genç futbolcu, sağ ayaklı. Hem sağ bek hem sol bek hem de orta alanda sol içte oynayabiliyor. Genç oyuncu, liderlik vasıflarına sahip. PROBLEM ÇÖZMEK MAHMUT'UN İŞİ: Görev bölgesi kanatlar ve santrfor. Çok hareketli ve şutör. Problem çözmeye yatkın.
YIĞİT BİRE BİRDE ETKİLİ: İki kanatta da boy gösterebilen Yiğit Evin, futbolu akıcı oynayabilen, skoru her an değiştirebilecek yeteneğe sahip. Sağ ayaklı, özellikle sol açıkta daha verimli ve bire birde oldukça etkili. UTKU, ARDA'DAN DAHA ÇABUK: 8-10 numara oynayabiliyor. Arda Güler gibi sol ayaklı. Kaleyi gördüğü yerden şut çekebiliyor. Dribbling özelliği ön planda. Arda'dan daha çabuk bir futbolcu olduğu söyleniyor.