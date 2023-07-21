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Giriş Tarihi: 21.7.2023

İşte konferans ligi’ndeki rakiplerimiz

İşte konferans ligi’ndeki rakiplerimiz
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri dün belli oldu. San Marino takımı La Fiorita'yı eleyen Moldova ekibi Zimbru Chisinau, sarı-lacivertliler ile eşleşti. İlk maç 26 Temmuz'da Ülker Stadı'nda, rövanş 1 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Dinamo Batumi'yi eleyen Arnavutluk ekibi KF Tirana ise siyah-beyazlılarla karşılaşacak. İlk müsabaka 27 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş 3 Ağustos'ta deplasmanda...

Fenerbahçe gol şov yaptı
Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarılacivertliler, karşılaşmayı 5-0 kazanmayı başardı. F.Bahçe'nin gollerini Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.

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İşte konferans ligi’ndeki rakiplerimiz
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