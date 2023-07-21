İşte konferans ligi’ndeki rakiplerimiz

ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri dün belli oldu. San Marino takımı La Fiorita'yı eleyen Moldova ekibiİlk maç 26 Temmuz'da Ülker Stadı'nda, rövanş 1 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Dinamo Batumi'yi eleyenİlk müsabaka 27 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş 3 Ağustos'ta deplasmanda...yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarılacivertliler, karşılaşmayı 5-0 kazanmayı başardı. F.Bahçe'nin gollerinikaydetti.