İşte Talisca’nın şartları

Ara transfer dönemi için hızlı davranan Fenerbahçe, Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve yeniden Türkiye'de forma giymek için can atan Brezilyalı 10 numara ile el sıkışıldı.8 milyon Euro talep eden Suudi Arabistan ekibi ile rakamı biraz daha aşağı çekmesi için son görüşmelerini yapan yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu da 3 yıllık kontrata ikna etti.Yıldız oyuncu, yarım sezon için 6 milyon Euro kazanacakMourinho'nun çok istediği Talisca, ocak ayında transfer dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada Mourinho, Talisca sorusuna,yanıtını verdi.Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hakem kararlarına tepki gösterdi. "Maça iyi başladık" diyen deneyimli çalıştırıcı,Penaltıdan sonra daha ilk faullerinde orta sahadaki 3 oyuncumuzun 2'si sarı kart gördü. Oyuncularımın da direnci düştü. Hakemin takdir hakları dengemizi bozdu. Şartlar ne olursa olsun bu takım 6 gol yemez" ifadesini kullandı.