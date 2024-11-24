İşte Talisca’nın şartları

Ara transfer dönemi için hızlı davranan Fenerbahçe, Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve yeniden Türkiye'de forma giymek için can atan Brezilyalı 10 numara ile el sıkışıldı. Şu ana kadar konuşulanın aksine oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisiyle alacak olan sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile pazarlıklarda son noktaya geldi.
8 milyon Euro talep eden Suudi Arabistan ekibi ile rakamı biraz daha aşağı çekmesi için son görüşmelerini yapan yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu da 3 yıllık kontrata ikna etti.
MOURİNHO: TRANSFERİ BİLMİYORUM
Yıldız oyuncu, yarım sezon için 6 milyon Euro kazanacak. Gelecek sezondan itibaren ise maaşı 10 milyon Euro olacak.
Mourinho'nun çok istediği Talisca, ocak ayında transfer dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada Mourinho, Talisca sorusuna, "Ben bir şey bilmiyorum"
yanıtını verdi.
OLMAYAN PENALTI DENGEMİZİ BOZDU
Kayserispor
Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hakem kararlarına tepki gösterdi. "Maça iyi başladık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Olmayan bir penaltı, herkes de gördü. Bu tüm stratejimizi ve dengemizi bozdu.
Penaltıdan sonra daha ilk faullerinde orta sahadaki 3 oyuncumuzun 2'si sarı kart gördü. Oyuncularımın da direnci düştü. Hakemin takdir hakları dengemizi bozdu. Şartlar ne olursa olsun bu takım 6 gol yemez" ifadesini kullandı.