‘İstifa edin’

Kadıköy bu sezon son kez taraftarını konuk etti. Sarı-lacivertliler tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Takıma büyük destek vardı ancak Galatasaray'ın 3. golünden sonra Başkan'a tepki geldi. 'AliKoç istifa' sesleri Kadıköy'ü inletti. Sarı-kırmızılıların 4. golünün ardından ise tepkilerin dozu arttı, "Söylesenebaşkan, neoldu sözlerin? KoskocaFenerbahçe'yi ne hale getirdin" tezahüratları ile Başkan istifaya davet edildi.
5 SEZONDA SIFIR ÇEKTİ!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, her sezon yaptığı transferlere rağmen 5. sezonunda da şampiyonluk mutluluğu yaşayamadı