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Giriş Tarihi: 31.5.2023

‘İstifa edin’

Samet YÜKSEL
‘İstifa edin’

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray’ın, Ankaragücü ağlarına gönderdiği 3. golden sonra Kadıköy’ü ‘Ali Koç istifa’ tezahüratları ile inletti

Kadıköy bu sezon son kez taraftarını konuk etti. Sarı-lacivertliler tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Takıma büyük destek vardı ancak Galatasaray'ın 3. golünden sonra Başkan'a tepki geldi. 'Ali Koç istifa' sesleri Kadıköy'ü inletti. Sarı-kırmızılıların 4. golünün ardından ise tepkilerin dozu arttı, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin" tezahüratları ile Başkan istifaya davet edildi.

5 SEZONDA SIFIR ÇEKTİ!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, her sezon yaptığı transferlere rağmen 5. sezonunda da şampiyonluk mutluluğu yaşayamadı

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