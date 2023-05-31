‘İstifa edin’

Kadıköy bu sezon son kez taraftarını konuk etti. Sarı-lacivertliler tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Takıma büyük destek vardı ancak Galatasaray'ın 3. golünden sonra Başkan'a tepki geldi.sesleri Kadıköy'ü inletti. Sarı-kırmızılıların 4. golünün ardından ise tepkilerin dozu arttı,tezahüratları ile Başkan istifaya davet edildi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, her sezon yaptığı transferlere rağmen 5. sezonunda da şampiyonluk mutluluğu yaşayamadı