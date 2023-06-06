İsyan bu haykırış!

Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı önünde toplanan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin" sesleri ortalığı inletti Tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan atıldı. Eski Başkan Aziz Yıldırım'a 'geri dön' çağrısı yapıldı
Fenerbahçe taraftarı ile Başkan Ali Koç arasındaki bağ tamamen koptu… Koç'un görev yaptığı 5 yılda şampiyonluk hedefinin uzağında kalınması, son olarak Galatasaray'ahem Kadıköy'de hem deSeyrantepe'de gol atamadan3-0 mağlup olunması isyanın şiddetini artırdı. Sosyal medyada tepkilerini gösterip hızını alamayan futbolseverler, derbinin bitiş düdüğünü beklemeden soluğu Ülker Stadyumu ve Samandıra Tesisleri'nde aldı. Burada Başkan Ali Koç'a istifa çağrısı yapıldı.
YUMURTA VE SOĞAN ATTILAR
'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunan sarılacivertli taraftarlar, Samandıra Tesisleri'nden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. 'Yalan yalanyalan, dolan dolan dolan, 6sene oldu istifa ulan', 'Söylesenebaşkan ne oldu sözlerin, koskocaFeneri ne hale getirdin' tezahüratları ile ortalığı inleten Fenerbahçeliler, daha sonra polis ekiplerininyoğun güvenlik önlemialdığı tesislerden uzaklaştırıldı. Taraftarlar, Ali Koç'a tepkilerini gösterirken eski Başkan Aziz Yıldırım'ı da unutmadı.
BABALAR EVLATLARINA KÜSMEZLER, GERİ DÖN!
Ali Koç'a tarihi farkla kaybeden ve 20 yıl yürüttüğü başkanlığı devreden Aziz Yıldırım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre gündem oldu. Taraftarlar, "Bu saattensonra AzizYıldırım nederse o.İster kendisi gelsin, isterse biriniişaret etsin", "Babalar evlatlarınaküsmez, geri dön başkan","Aziz Yıldırım 4 seneşampiyon olamadı diyeseçimi kaybetti, Koç5 yılda şampiyon olamadı.Utanıp istifaetmeli" yorumları yaptı.
TARİHİ TERSTEN YAZDI
Ali Koç dönemi, F.Bahçe'nin ezeli rakiplerine karşı tüm üstünlüklerini kaybettiği başkanlık olarak kayıtlara geçti 42 YIL aradan sonra Galatasaray ile oynadığı 2 maçta gol atamadı. GALATASARAY, 32 yılın ardından ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti. ALI Koç dört farklı kulübün (G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir) şampiyonluğunu gören ilk başkan oldu. FENERBAHÇE, Ali Koç döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 20 derbide 3 galibiyet alabildi. FENERBAHÇE, 38 yıl sonra küme düşme tehlikesi yaşadı. KANARYA, son 31 yıldaki en kötü derecesini 2019-20 sezonunda ligi 7. sırada bitirerek aldı. 18 YIL sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. TRABZONSPOR 23, G.Saray 21, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. 2020-21 sezonunda kulüp tarihinin sayıca transfer rekoru kırıldı (21 transfer) ama şampiyonluk yine de gelmedi. 2022-23 sezonunda kulüp tarihinin harcama rekoru kırıldı (43 milyon Euro) ancak yine de mutlu sona ulaşılamadı. ŞENOL GÜNEŞ, Süper Lig'deki ilk Kadıköy galibiyetini bu sezon elde etti.