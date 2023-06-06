İsyan bu haykırış!

enerbahçe taraftarı ile Başkan Ali Koç arasındaki bağ tamamen koptu… Koç'un görev yaptığı 5 yılda şampiyonluk hedefinin uzağında kalınması, son olarakisyanın şiddetini artırdı. Sosyal medyada tepkilerini gösterip hızını alamayan futbolseverler, derbinin bitiş düdüğünü beklemeden soluğu Ülker Stadyumu ve Samandıra Tesisleri'nde aldı. Burada Başkan Ali Koç'a istifa çağrısı yapıldı.tezahüratlarında bulunan sarılacivertli taraftarlar, Samandıra Tesisleri'nden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.' tezahüratları ile ortalığı inleten Fenerbahçeliler, daha sonratesislerden uzaklaştırıldı. Taraftarlar, Ali Koç'a tepkilerini gösterirken eski Başkan Aziz Yıldırım'ı da unutmadı.Ali Koç'a tarihi farkla kaybeden ve 20 yıl yürüttüğü başkanlığı devreden Aziz Yıldırım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre gündem oldu. Taraftarlar,yorumları yaptı.Ali Koç dönemi, F.Bahçe'nin ezeli rakiplerine karşı tüm üstünlüklerini kaybettiği başkanlık olarak kayıtlara geçtiaradan sonra Galatasaray ile oynadığı 2 maçta gol atamadı., 32 yılın ardından ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti.Koç dört farklı kulübün (G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir) şampiyonluğunu gören ilk başkan oldu., Ali Koç döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 20 derbide 3 galibiyet alabildi., 38 yıl sonra küme düşme tehlikesi yaşadı., son 31 yıldaki en kötü derecesini 2019-20 sezonunda ligi 7. sırada bitirerek aldı.sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı.23, G.Saray 21, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.sezonunda kulüp tarihinin sayıca transfer rekoru kırıldı (21 transfer) ama şampiyonluk yine de gelmedi.sezonunda kulüp tarihinin harcama rekoru kırıldı (43 milyon Euro) ancak yine de mutlu sona ulaşılamadı., Süper Lig'deki ilk Kadıköy galibiyetini bu sezon elde etti.