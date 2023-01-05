İtalya’dan sol bek iddiası

Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli kulübün, Hollandalı sol bekJayden Oosterwolde için harekete geçtiğini duyurdu. İtalya Serie B ekibine 21 yaşındaki futbolcu için teklif yapıldığı ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediği bildirildi. Haberde, Parma'nın oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı da aktarıldı. Oosterwolde bu sezon Parma'da 18 resmi karşılaşmada ter dökerken 1 de gol attı. 2026'ya kadar sözleşmesiolan genç futbolcunun değeri 2 milyon Euro gösteriliyor.