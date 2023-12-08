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Giriş Tarihi: 8.12.2023

İtalya’ya Krunic seferi

Samet YÜKSEL
İtalya’ya Krunic seferi

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Boşnak orta sahanın işini 4 milyon Euro’ya bitirmek için Milano’ya gidiyor

Orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen F.Bahçe, Milan ile pazarlıklara başladı. Sezon başında Milan'ın 10 milyon Euro istemesi sonrasında sarı-lacivertliler geri adım atmıştı. F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Milan ile sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan oyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile sarı-lacivertli takıma bir hayli yaklaştı. F.Bahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon Euro garanti ücrete el sıkıştı. Milan'ın direnci kırılırken Kanarya masaya 4 milyon Euro'luk teklifle oturma kararı aldı.

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İtalya’ya Krunic seferi
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