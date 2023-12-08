İtalya’ya Krunic seferi

Orta sahada Fred'in yanına Rade Krunic'i eklemek isteyen F.Bahçe, Milan ile pazarlıklara başladı. Sezon başında Milan'ınistemesi sonrasında sarı-lacivertliler geri adım atmıştı. F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco bu transferi bitirmek için İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Milan ileoyuncu, Dzeko'nun da ısrarı ile sarı-lacivertli takıma bir hayli yaklaştı. F.Bahçe cephesi futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken 2 milyon Euro garanti ücrete el sıkıştı.