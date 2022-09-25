İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro taraftarlara övgüler yağdırdı. Pedro, "Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü duymuştum. Burada bunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarın göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin soruya isecevabını verdi.Alanyaspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Pedro, "Çok pozisyon ürettik.Hocamız çok talepkâr. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Pedro, Alanya maçında kaçırdığı penaltı için üzgün olduğunu da söyleyerek, "Her zaman takımıma yardım etmek istiyorum. Takımımızda çok iyi penaltı atan isimler var." şeklinde konuştu.Joao Pedro'yu açıklama yaptığı sırada arı soktu. Yıldız futbolcu arıyı eliyle yakaladıktan sonra uzaklaştırdı.