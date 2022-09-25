İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim

Joao Pedro, Galatasaray'ın teklifine ilişkin soruya bu yanıtı verdi: "İtalya'da geçirdiğim iyi sezonlar sonrası transfer sürecinde bu spekülasyonların olması normal. Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum"
Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro taraftarlara övgüler yağdırdı. Pedro, "Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü duymuştum. Burada bunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarın göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin soruya ise "İtalya'da geçirdiğimiyi sezonların ardındanspekülasyonların olmasınormal. Fenerbahçe'den teklifgeldiğinde süreç çok hızlıgelişti ve hemen kabul ettim.En doğru kararı verdiğimidüşünüyorum" cevabını verdi.
JORGE JESUS ÇOK TALEPKÂR BİRİ
Alanyaspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Pedro, "Çok pozisyon ürettik. Takımdabirlik havası hakim. Hocamız çok talepkâr. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
BİRİNCİ PENALTICIMIZ VALENCİA
Pedro, Alanya maçında kaçırdığı penaltı için üzgün olduğunu da söyleyerek, "Her zaman takımıma yardım etmek istiyorum. Takımımızda çok iyi penaltı atan isimler var. Şu andabirinci penaltıcımız Valencia" şeklinde konuştu.
ARININ AZİZLİĞİNE UĞRADI
Joao Pedro'yu açıklama yaptığı sırada arı soktu. Yıldız futbolcu arıyı eliyle yakaladıktan sonra uzaklaştırdı.