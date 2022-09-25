Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim
Giriş Tarihi: 25.9.2022

İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim

CEYHUN SAMET YÜKSEL
İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim

Joao Pedro, Galatasaray'ın teklifine ilişkin soruya bu yanıtı verdi: "İtalya'da geçirdiğim iyi sezonlar sonrası transfer sürecinde bu spekülasyonların olması normal. Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro taraftarlara övgüler yağdırdı. Pedro, "Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü duymuştum. Burada bunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarın göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin soruya ise "İtalya'da geçirdiğim iyi sezonların ardından spekülasyonların olması normal. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde süreç çok hızlı gelişti ve hemen kabul ettim. En doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" cevabını verdi.

JORGE JESUS ÇOK TALEPKÂR BİRİ
Alanyaspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Pedro, "Çok pozisyon ürettik. Takımda birlik havası hakim. Hocamız çok talepkâr. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

BİRİNCİ PENALTICIMIZ VALENCİA
Pedro, Alanya maçında kaçırdığı penaltı için üzgün olduğunu da söyleyerek, "Her zaman takımıma yardım etmek istiyorum. Takımımızda çok iyi penaltı atan isimler var. Şu anda birinci penaltıcımız Valencia" şeklinde konuştu.

ARININ AZİZLİĞİNE UĞRADI
Joao Pedro'yu açıklama yaptığı sırada arı soktu. Yıldız futbolcu arıyı eliyle yakaladıktan sonra uzaklaştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
Son dakika: Eski komşudan vahşet! Satırla boynu ve kolları kesildi
Son dakika: Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA