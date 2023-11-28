Son iki haftada Trabzonspor (2-3) ve Adana Demirspor'un (0-0) ardından sahasında Karagümrük'ü geriden gelerek deviren Fenerbahçe, zirvede yeni bir kayba izin vermedi ve Galatasaray'dan liderliği devraldı. Soğuk havada biri penaltıdan olmak üzere dublesiyle taraftarın içini ısıtan Dusan Tadic, gecenin kahramanı olup son maçlarda kendisine yönelik eleştirileri susturdu. Performansıyla yapılan yatırımın karşılığını verirken 'İyi ki varsın' dedirten deneyimli futbolcu, sol kanatta yerine geldiği Diego Rossi'yi de sezon ortasında unutturdu.MLS ekibi Columbus Crew'e 5 milyon 600 bin dolara (162 milyon TL) satılan 25 yaşındaki Rossi, 2022-23 dönemi boyunca 13 gole (4 gol-9 asist) katkı sağladı. Tadic ise bu sezon tabelaya 14 kez (10 gol-4 asist) direkt etki ederek selefini geride bıraktı. Takımına 6 puan aldırırken 1 kez de penaltı kazandırdı. 35 yaşındaki yıldız, milli arada da ülkesi Sırbistan'ı Bulgaristan karşısında (2-2) kritik asistiyle tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başarmıştı.BEN, sezon başından beri İsmail hocanın dikkatini çekmeye çalışıyorum. Senelerdir ülkemize gelen yıldız yabancılar hemen fiziki düşüşe başlıyor. Çünkü yaptıkları ufak katkılar bile medyada manşetlere çıkıyor. Ligin temposu belli.diyerek işi seriyorlar. Birçok örnek var. Bu yüzden F.Bahçe için de önemli olan Szymanski, Fred, Dzeko ve Tadic için dikkat çektim. Ve yine haklı çıktım. Fred'in zorlanmadığı bir maçın başında kasığı attı. Dzeko ve Tadic'te sürekli geriye gidiş var. Üstelik de Dzeko gibi belli yaşa gelmiş santrforun fiziki melekelerini kaybettirmemek gerekir. Sonra toparlamak zor olur. Szymanski daha Feyenoord'daki gibi değil. Haklı çıktığım örnekleri vereyim…Kritik Polonya-Çekya maçında takımın direkt oyuncusu Szymanski ancak 85. dakikada oyuna girdi.3-4 maçın özelinde Tadic ve Dzeko, beklentilerin çok uzağındalar. O kadar sakatın olduğu dönemde takımın ağabeyleri olarak daha farklı olmaları, diri görünmeleri, sorumluluk almaları gerekirdi. Tadic, iki gol attı ama onun takımda olma nedeni etrafını oynatması.Ali Koç mu yapar, İsmail hoca mı bilemem! Ama Tadic'in de Dzeko'nun da ciddiyete davet edilmesi gerekir. Çünkü rakibi de küçümsediklerini hissediyorum.