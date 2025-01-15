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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Japon işi!

Sarı-lacivertliler, sol stoper bölgesi için Belçika ekibi Union SG’nin Japon oyuncusu Machida’yı istiyor

Japon işi!
Yönetimin hedefindeki ikinci isim ise Belçika'dan… Union SG takımında forma giyen Koki Machida için teklif yapıldı, artık yanıt bekleniyor. 27 yaşındaki Japon futbolcu sol stoper olarak görev alıyor. Bu sezon 30 maçta forma giyen oyuncunun 2026 yılında kontratı sona erecek. Deneyimli savunmacının 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Sarılacivertliler, Danso'dan ve Diego Carlos'tan vazgeçerken Hermoso ile Machida arasında bir seçim yapacak. F.Bahçe, transferi 8-9 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor.
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Japon işi!
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