Jesus: 10’a 9 da olsa önemi yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-4 biten maçı şöyle değerlendirdi: "Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Evet, önemli bir galibiyet aldık ama. Ferdi'nin yokluğu bizi etkiledi. Çünkü 11'de oynayacaktı.Defanstaki kötü performansta yorgunluğun da etkisi olduğunu düşünüyorum. ÖzellikleLincoln maçın ardından; "Öncelikle Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederim. Harika bir maç oldu. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. O ailemizin bir bireyi.Bu galibiyeti ona hediye ediyoruz" dedi.Fenerbahçe, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 12 karşılaşmada 4 beraberliği ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.