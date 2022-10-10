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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Jesus: 10’a 9 da olsa önemi yok!

Jesus: 10’a 9 da olsa önemi yok!

Portekizli çalıştırıcı, 1-0 da olsa kazanmanın önemine böyle vurgu yaptı. Ferdi’nin yokluğunu hissettiklerini söyledi. Attila’nın kötü oyununu yorgunluğa bağladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-4 biten maçı şöyle değerlendirdi: "Önem olan maçı kazanmak. 1-0 da olsa 5-4 de olsa 10-9 da olsa önemi yok. Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Evet, önemli bir galibiyet aldık ama defansif eksiklerimizi gidereceğiz. Son maçlarda gol yemiyorduk ama günümüzde değildik. Ferdi'nin yokluğu bizi etkiledi. Çünkü 11'de oynayacaktı. Kendisi kaliteli ve pek çok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Defanstaki kötü performansta yorgunluğun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Attila için mental yorgunluğun sonucuydu."

'FERDİ'YE HEDİYE'
Lincoln maçın ardından; "Öncelikle Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederim. Harika bir maç oldu. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. O ailemizin bir bireyi. Onun rahatsızlığından dolayı ben oynadım. Bu galibiyeti ona hediye ediyoruz" dedi.

12
Fenerbahçe, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 12 karşılaşmada 4 beraberliği ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.

25
Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.

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Jesus: 10’a 9 da olsa önemi yok!
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