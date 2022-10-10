Jesus: 10’a 9 da olsa önemi yok!

Portekizli çalıştırıcı, 1-0 da olsa kazanmanın önemine böyle vurgu yaptı. Ferdi’nin yokluğunu hissettiklerini söyledi. Attila’nın kötü oyununu yorgunluğa bağladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-4 biten maçı şöyle değerlendirdi: "Önem olanmaçı kazanmak. 1-0 daolsa 5-4 de olsa 10-9 da olsaönemi yok. Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Evet, önemli bir galibiyet aldık ama defansif eksiklerimizi gidereceğiz.Son maçlarda golyemiyorduk ama günümüzdedeğildik. Ferdi'nin yokluğu bizi etkiledi. Çünkü 11'de oynayacaktı. Kendisi kalitelive pek çok farklı pozisyondaoynayabiliyor. Defanstaki kötü performansta yorgunluğun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Attila içinmental yorgunluğunsonucuydu."
'FERDİ'YE HEDİYE'
Lincoln maçın ardından; "Öncelikle Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederim. Harika bir maç oldu. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. O ailemizin bir bireyi. Onunrahatsızlığındandolayı ben oynadım. Bu galibiyeti ona hediye ediyoruz" dedi.
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Fenerbahçe, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 12 karşılaşmada 4 beraberliği ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.
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Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.