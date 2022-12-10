Jesus bana da forma verir!

Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.Tecrübeli stoperin F.Bahçe'yi istemesindeki en büyük etken ise Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adamın 3 günde bir oynanan maçlarda sadece hücum değil defans hattını da değiştirmesi Samet'i etkiledi. G.Saray'ın da istediği milli oyuncu, neden F.Bahçe'yi tercih ettiğini ise yakın çevresine,şeklinde ifade etti.Dünya Kupası arasında oynadığı 3 hazırlık maçını da (Rayo Vallecano, Villarreal, Alanyaspor) kazanan Fenerbahçe, dördüncü provasını bugün yapacak. Sarı-lacivertliler, saat 16.00'da İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşacak.