Jesus bana da forma verir!

Sarı-lacivertli formayı giyebilmek için ara transferi bekleyen 28 yaşındaki stoper, Galatasaray’ı değil de Fenerbahçe’yi tercih etmesinin sebebini yakın çevresine ‘Jesus formayı adaletli dağıtıyor. Ben de şans bulurum’ sözleriyle açıkladı
Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
G.SARAY'I GERİ ÇEVİRDİ
Tecrübeli stoperin F.Bahçe'yi istemesindeki en büyük etken ise Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adamın 3 günde bir oynanan maçlarda sadece hücum değil defans hattını da değiştirmesi Samet'i etkiledi. G.Saray'ın da istediği milli oyuncu, neden F.Bahçe'yi tercih ettiğini ise yakın çevresine, "Jesus her futbolcuyaşans veriyor. Üçlü defans oynamasıve rotasyon yapmasıönemli. Formayı adaletlidağıtıyor. Fenerbahçe'deoynayabilirim" şeklinde ifade etti.
KANARYA 4'TE 4 İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!
Dünya Kupası arasında oynadığı 3 hazırlık maçını da (Rayo Vallecano, Villarreal, Alanyaspor) kazanan Fenerbahçe, dördüncü provasını bugün yapacak. Sarı-lacivertliler, saat 16.00'da İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşacak.