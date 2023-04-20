Jesus: Bu lig gerçek değil!

“Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız”
Sevilla maçının ardından, "Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün yine benzer ifadeler kullandı. İlk yarıdaki oyunlarının kendilerini yansıtmadığını da belirtip sözlerini söyle sürdürdü: "İlkyarıdaki performansımız bizim gerçekdeğerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştimancak biz sonuna kadar savaşacağız."
TAKIMIMIZ YAPILAN HATAYI TELAFİ ETTİ
"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik."
TARAFTARA KOŞTULARTARAFTARA
Fenerbahçeli futbolseverler, tribünde kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, maçın ardından sevinçlerini paylaştıkları taraftarlara üçlü çektirdi.
'ALGILAR İŞE YARIYOR' Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip gelirken de konuşulması gerekenler olduğunu vurgulayan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin bir kere daha bugün (dün) bir penaltısı verilmedi. Hadi saha hakemi görmedi. VAR bu teknolojide, bu devirde nasıl böyle kritik pozisyonu atlıyor inanılır gibi değil. Burada yükselen bir trend var. Son haftalardaF.Bahçe'ye özellikle deplasmanmaçlarında hak ettiğipenaltıları vermemetrendi... Eğer takım ortaya bir ruh koyup bu maçların çoğunu döndüremeseydi belki bambaşka senaryo konuşacaktık. Bu dabu lobicilerin, algıcıların hâlâne kadar aktif olduğunu ve maalesefbu algılarının işe yaradığını gösteriyor. Ligin boyunun kısaldığı bu dönemde daha cesur MHK, daha cesur TFF yönetimini artık bekliyoruz. Camiamız da bunu bekliyor."