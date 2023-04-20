Jesus: Bu lig gerçek değil!

Sevilla maçının ardından, "Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün yine benzer ifadeler kullandı. İlk yarıdaki oyunlarının kendilerini yansıtmadığını da belirtip sözlerini söyle sürdürdü: "Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum,Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik."Fenerbahçeli futbolseverler, tribünde kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, maçın ardından sevinçlerini paylaştıkları taraftarlara üçlü çektirdi.enerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip gelirken de konuşulması gerekenler olduğunu vurgulayan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin bir kere daha bugün (dün) bir penaltısı verilmedi. Hadi saha hakemi görmedi. VAR bu teknolojide, bu devirde nasıl böyle kritik pozisyonu atlıyor inanılır gibi değil. Burada yükselen bir trend var.Eğer takım ortaya bir ruh koyup bu maçların çoğunu döndüremeseydi belki bambaşka senaryo konuşacaktık.Ligin boyunun kısaldığı bu dönemde daha cesur MHK, daha cesur TFF yönetimini artık bekliyoruz. Camiamız da bunu bekliyor."