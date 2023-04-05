‘Jesus çıkış kapısında’

Fenerbahçe'nın Beşiktaş karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları Portekiz'de de sürüyor. Oyuncu dizilişleri ve tercihleri nedeniyle eleştirilen kurt çalıştırıcı, hedef tahtasında yer alırken, ayrılık iddiası ülkesinde de manşetleri süsledi. Record, "Derbiyi kaybeden Jesus risk altında" ifadeleriyle ayrılığın yakın olduğunu işaret etti. Jesus'un Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptığına vurgu yapan O Jogo da "Jesus artık çıkış kapısında" manşetini attı. Gazeteler, Portekizli çalıştırıcının yerine gelecek isim olarak da Türk basınında da yazıldığı üzere Sergen Yalçın ismini öne çıkardı.