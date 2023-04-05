Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri ‘Jesus çıkış kapısında’
Giriş Tarihi: 5.4.2023

‘Jesus çıkış kapısında’

‘Jesus çıkış kapısında’
Fenerbahçe'nın Beşiktaş karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları Portekiz'de de sürüyor. Oyuncu dizilişleri ve tercihleri nedeniyle eleştirilen kurt çalıştırıcı, hedef tahtasında yer alırken, ayrılık iddiası ülkesinde de manşetleri süsledi. Record, "Derbiyi kaybeden Jesus risk altında" ifadeleriyle ayrılığın yakın olduğunu işaret etti. Jesus'un Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptığına vurgu yapan O Jogo da "Jesus artık çıkış kapısında" manşetini attı. Gazeteler, Portekizli çalıştırıcının yerine gelecek isim olarak da Türk basınında da yazıldığı üzere Sergen Yalçın ismini öne çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Kadın ve Erkek İçin Nasıldır?
Eski HDP milletvekili Altan Tan: HDP'li belediyelerde kaç yüz milyon dolarlık rant var
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye ulaşımda dünyaya yön veriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Jesus çıkış kapısında’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA