Jesus derbide yok

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanya deplasmanında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak. Ferdi Kadıoğlu'na 68. dakikada yapılan müdahaleye sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, itiraz etti ve sahanın da içine girdi. Hakem Mete Kalkavan, 68 yaşındaki teknik adama kırmızı kart gösterdi, Jesus da tribünün yolunu tuttu.Jesus, Adana Demirspor maçında ilk kez kızarmıştı. Bu kartla birlikte Portekizli teknik adam, milli maçlar sonrasında Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.Genel Sekreteri Burak Kızılhan, maçın ardından şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah.Net pozisyon. Hocamızın haklı itirazı var. Tuhaf bir şekilde kırmızı kart yine."Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik.Daha sağduyulu olmalıyız. Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar durmayacak. Bu ortam, hiçbirimize yarar sağlamaz" dedi.Şiddetli itirazı nedeniyle kırmızı kart gören Jesus tribüne giderken, orada da büyük heyecan yaşadı. Pozisyonlarda oturduğu yerden kalkan ve oyuncularına seslenen Portekizli hoca, daha sonra telefonla yardımcı antrenörüarayarak talimat verdi.ile oynanan rövanş maçında forma bulan Oosterwolde dün de sol bekte maça başladı. Lincoln'ün yokluğunda şans bulan Hollandalı yeni transfer, 17 dakika oynayabildi.Tedavisi yapılsa da maça devam edemeyen Oosterwolde, 17'de yerini Osayi'ye bıraktı ve sol beke Ferdi geçti.