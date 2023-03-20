Jesus derbide yok

Ferdi Kadıoğlu’na yapılan müdahale sonrasında itirazlarda bulunan F.Bahçe’nin hocası, 68. dakikada atıldı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, milli maçlar sonrası oynanacak Beşiktaş maçında takımının başında olamayacak
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanya deplasmanında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak. Ferdi Kadıoğlu'na 68. dakikada yapılan müdahaleye sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, itiraz etti ve sahanın da içine girdi. Hakem Mete Kalkavan, 68 yaşındaki teknik adama kırmızı kart gösterdi, Jesus da tribünün yolunu tuttu. Kariyeri boyunca875 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı,kariyerinin ikinci kırmızı kartını daTürkiye'de görmüş oldu. Jesus, Adana Demirspor maçında ilk kez kızarmıştı. Bu kartla birlikte Portekizli teknik adam, milli maçlar sonrasında Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.
'KÖTÜ EMELLERINIZDE BOĞULACAKSINIZ' F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, maçın ardından şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. AdanaDemirspor maçında yaşananbirebir aynı senaryoyu bumaçta da gördük. Net pozisyon. Hocamızın haklı itirazı var. Tuhaf bir şekilde kırmızı kart yine."
'BU ORTAMDA MAÇ YÖNETİLMEZ' Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasındahakemlere de söyledim, bu kadar gerginbir ortamda maç yönetmek, bu söylemlerlebu ortamı idare edebilmek korkunçbir şey. Daha sağduyulu olmalıyız. Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar durmayacak. Bu ortam, hiçbirimize yarar sağlamaz" dedi.
YERİNDEDURAMADI
Şiddetli itirazı nedeniyle kırmızı kart gören Jesus tribüne giderken, orada da büyük heyecan yaşadı. Pozisyonlarda oturduğu yerden kalkan ve oyuncularına seslenen Portekizli hoca, daha sonra telefonla yardımcı antrenörü Joao de Deus'u arayarak talimat verdi.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI Sevılla ile oynanan rövanş maçında forma bulan Oosterwolde dün de sol bekte maça başladı. Lincoln'ün yokluğunda şans bulan Hollandalı yeni transfer, 17 dakika oynayabildi. 15. dakikada bir pozisyonda bileğindeağrı hisseden oyuncu, kendini yere bıraktı. Tedavisi yapılsa da maça devam edemeyen Oosterwolde, 17'de yerini Osayi'ye bıraktı ve sol beke Ferdi geçti. 21 yaşındaki futbolcunundurumu bugün netleşecek.