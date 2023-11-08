Jesus, F.Bahçe’den parasını istiyor!

Portekizli hoca, Türkiye Kupası’ndan hak kazandığı bonusun ödenmediği iddiasıyla FIFA’ya gidecek
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü şikâyet etmeye hazırlanıyor. Habertürk'ün haberinegöre; şu anda Suudi Arabistanekiplerinden Al-Hilal'in başındabulunan Portekizli çalıştırıcının,Türkiye Kupası şampiyonluğundanhak ettiği bonus kendisine ödenmediğiiçin kulübe ihtar çektiği ve herhangi birdönüş yapılmadığı için bu yola başvurma kararıverdiği kaydedildi. Geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan 69 yaşındaki çalıştırıcı, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.