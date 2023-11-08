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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Jesus, F.Bahçe’den parasını istiyor!

Jesus, F.Bahçe’den parasını istiyor!

Portekizli hoca, Türkiye Kupası’ndan hak kazandığı bonusun ödenmediği iddiasıyla FIFA’ya gidecek

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü şikâyet etmeye hazırlanıyor. Habertürk'ün haberine göre; şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan Portekizli çalıştırıcının, Türkiye Kupası şampiyonluğundan hak ettiği bonus kendisine ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve herhangi bir dönüş yapılmadığı için bu yola başvurma kararı verdiği kaydedildi. Geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan 69 yaşındaki çalıştırıcı, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

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Jesus, F.Bahçe’den parasını istiyor!
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