Jesus için şok sözler

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Jorge Sampaoli'yi göreve getiren Brezilya kulübünün başkanı, Jesus'a sitem etti.Landim şu ifadeleri kullandı: "Geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Jorge Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş.Zaten Flamengo'yu söylediği kadar çok sevseydi, Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi."Jesus, Başakşehir maçında 90+3'te gelen golle ilk kez saha kenarında koşarak sevinç yaşadı. Konsantrasyonunu tekrar sarılacivertlilere vermiş gibi görünen Portekizli hoca ile Ali Koç'un, 10 gün sonra yola devam mı tamam mı görüşmesi yapması bekleniyor.FenerBahçe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u FIFA ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet ettiklerini açıkladı. Timur'un bir TV programında Zaniolo transferindeki F.Bahçe ile ilgili belgeleri paylaşması nedeniyle harekete geçildiği duyurulurkenvurgusu yapıldı. FIFA Etik Mevzuatı'nın 17. maddesi ihlali nedeniyle de FIFA'nın kapısı çalındı