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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Jesus, isminin geçtiği Brezilya Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı: Herkes ister!

Jesus, isminin geçtiği Brezilya Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı: Herkes ister!

Sport TV’ye konuşan Portekizli teknik adam, “Dünyada herkes Brezilya’yı çalıştırmak ister. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo için geçerken, tecrübeli çalıştırıcı dün kariyeri hakkında Portekiz televizyonu Sport TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. 68 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Herkes Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ister. Dünyada istemeyen teknik direktör yoktur. Ancak şu anda benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz. Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum."

ŞAMPİYONLARI KABUL EDERİM!
"Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam Brezilya için gitmem. Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum."

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Jesus, isminin geçtiği Brezilya Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı: Herkes ister!
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