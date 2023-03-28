Jesus, isminin geçtiği Brezilya Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı: Herkes ister!

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo için geçerken, tecrübeli çalıştırıcı dün kariyeri hakkında Portekiz televizyonu Sport TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. 68 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Herkes Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ister.Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum.""Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki?Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum."