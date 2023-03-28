Jesus, isminin geçtiği Brezilya Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı: Herkes ister!

Sport TV’ye konuşan Portekizli teknik adam, “Dünyada herkes Brezilya’yı çalıştırmak ister. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı
Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo için geçerken, tecrübeli çalıştırıcı dün kariyeri hakkında Portekiz televizyonu Sport TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. 68 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Herkes Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak ister. Dünyadaistemeyen teknik direktör yoktur. Ancakşu anda benimle kimse görüşmedi.Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra neolacağını göreceğiz. Sezon bittiğinde hareketegeçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum."
ŞAMPİYONLARI KABUL EDERİM!
"Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? RealMadrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsamBrezilya için gitmem. Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum."