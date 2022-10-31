Jesus yine duvar oldu

Rennes maçında tribünlerin ıslıkladığı Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a hocası Jesus sahip çıkarak,diyerek çıkışmıştı. Portekizli teknik direktörün bu sözleri sonrası sarı-lacivertliler, dün İstanbulspor maçına milli eldivene destek vererek başladı. Ancak yenilen goller, taraftarları yine kızdırdı. Sosyal medyada,yorumları yapılan 25 yaşındaki file bekçisine, kurt hoca bir kez daha duvar oldu. Jorge Jesus maç sonu Altay'ı yanına çağırarak tribünlere götürdü. Oyuncusunu taraftarlara alkışlatan tecrübeli çalıştırıcı,mesajı verdi.sonu hocasına teşekkür eden Altay, "Bir olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Kötü gidişat yok. Her şeyin analizini yapıyoruz. Eve gidince tekrar tekrar maçı izliyorum. Hocamız hepimize sahip çıkıyor. Sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Önemli olan kazanmak. Hocamızın her oyuncunun arkasında durması öz güven veriyor, cesaretlendiriyor. Babacan tavırla sahip çıkıyor" dedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. 25 binin üzerinde taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, ev sahibi İstanbulspor 307 TL'den satılan biletlerden yaklaşık 7 milyon TL gelir sağladı.