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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Jesus yine duvar oldu

Jesus yine duvar oldu

İstanbulspor maçında da performansı nedeniyle eleştirilen Altay’a, hocası bir kez daha sahip çıktı. Jesus mücadele sonrası genç kaleciyle kol kola tribünlere gitti

Rennes maçında tribünlerin ıslıkladığı Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a hocası Jesus sahip çıkarak, "Altay'a gösterilmiş tepki aynı zamanda bana tepkiydi. Sadece kazanınca alkışlayan taraftar sıfırdır" diyerek çıkışmıştı. Portekizli teknik direktörün bu sözleri sonrası sarı-lacivertliler, dün İstanbulspor maçına milli eldivene destek vererek başladı. Ancak yenilen goller, taraftarları yine kızdırdı. Sosyal medyada, "Altay'a nasıl tepki göstermeyelim hocam! Böyle gol mü yenir... Bize değil Altay'a kız" yorumları yapılan 25 yaşındaki file bekçisine, kurt hoca bir kez daha duvar oldu. Jorge Jesus maç sonu Altay'ı yanına çağırarak tribünlere götürdü. Oyuncusunu taraftarlara alkışlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Desteğe devam" mesajı verdi.

HOCAM CESARET VERİYOR
MAÇ sonu hocasına teşekkür eden Altay, "Bir olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Kötü gidişat yok. Her şeyin analizini yapıyoruz. Eve gidince tekrar tekrar maçı izliyorum. Hocamız hepimize sahip çıkıyor. Sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Önemli olan kazanmak. Hocamızın her oyuncunun arkasında durması öz güven veriyor, cesaretlendiriyor. Babacan tavırla sahip çıkıyor" dedi.

İSTANBULSPOR KASAYI DOLDURDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. 25 binin üzerinde taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, ev sahibi İstanbulspor 307 TL'den satılan biletlerden yaklaşık 7 milyon TL gelir sağladı.

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Jesus yine duvar oldu
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