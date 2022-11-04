Jesus’la sadece iki yenilgi gördü

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor… Portekizli hoca, Sarılacivertlitakımın başında çıktığı 23maçta 15 galibiyet ve 6 beraberlik alırkensadece iki karşılaşmadan mağlubiyetleayrıldı. Jesus'un Fenerbahçe'si Süper Lig'de 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile lider durumda bulunurken Avrupa'da ise oynadığı 12 müsabakanın 7'sini kazandı. 4 maç beraberlikle 1 maç da mağlubiyetle sonuçlandı.
RÖVANŞI ALDILAR
FENERBAHÇE ile Dinamo Kiev bu sezon iki farklı kulvarda 4 kez karşılaştı. Ukraynaekibi Şampiyonlar Ligi 2. Ön ElemeTuru'nda sarı-lacivertli takımı 0-0 ve2-1'lik skorlarla elemişti. Avrupa Lig'i gruplarında oynadığı iki karşılaşmayı da 2-1 ve 2-0 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibinden rövanşı almış oldu.
TARAFTAR HER YERDE
Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarılacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü ve yan tribünü doldurdu.