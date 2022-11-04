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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Jesus’la sadece iki yenilgi gördü

Jesus’la sadece iki yenilgi gördü
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor… Portekizli hoca, Sarılacivertli takımın başında çıktığı 23 maçta 15 galibiyet ve 6 beraberlik alırken sadece iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Jesus'un Fenerbahçe'si Süper Lig'de 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile lider durumda bulunurken Avrupa'da ise oynadığı 12 müsabakanın 7'sini kazandı. 4 maç beraberlikle 1 maç da mağlubiyetle sonuçlandı.

RÖVANŞI ALDILAR
FENERBAHÇE ile Dinamo Kiev bu sezon iki farklı kulvarda 4 kez karşılaştı. Ukrayna ekibi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda sarı-lacivertli takımı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla elemişti. Avrupa Lig'i gruplarında oynadığı iki karşılaşmayı da 2-1 ve 2-0 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibinden rövanşı almış oldu.

TARAFTAR HER YERDE
Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarılacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü ve yan tribünü doldurdu.

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Jesus’la sadece iki yenilgi gördü
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