Jesus’la sadece iki yenilgi gördü

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor…Jesus'un Fenerbahçe'si Süper Lig'de 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile lider durumda bulunurken Avrupa'da ise oynadığı 12 müsabakanın 7'sini kazandı. 4 maç beraberlikle 1 maç da mağlubiyetle sonuçlandı.FENERBAHÇE ile Dinamo Kiev bu sezon iki farklı kulvarda 4 kez karşılaştı.Avrupa Lig'i gruplarında oynadığı iki karşılaşmayı da 2-1 ve 2-0 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibinden rövanşı almış oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarılacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü ve yan tribünü doldurdu.