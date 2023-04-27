Jesus’la yola devam

Başkan Koç, İstanbulspor beraberliği sonrası taraftar ile arasındaki bağlar kopma noktasına gelen tecrübeli teknik adamla bir yıl daha devam etmek istiyor. Ligdeki sıralama ne olursa olsun ilk görüşme Jesus’la olacak
Kadıköy'de İstanbulspor beraberliği Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk yolunda büyük hayal kırıklığı yaşatırken, Jorge Jesus'a tanınan krediyide tüketti. Karşılaşma sonrası tribünler ile Portekizli hoca arasında büyük gerilim yaşanırken, Jesus'ungitmesine kesingözüyle bakılmayabaşlandı. Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelik Portekizliçalıştırıcıya verilecek.
BU SEZON ALIŞMA SÜRECİYDI
Yönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca, "Sezonsonu görüşelim" diyerek öneriyi yanıtsız bırakmıştı. Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkan Koç, buseneyi alışma süreciolarak görüyorve Portekizliteknik adamlayola devam etmekistiyor.
ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRMİŞTİ
İstanbulspor'dan 90+6'da yediği golle sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılan Jesus, takımı saha içinde toplayınca taraftardan büyük tepki almıştı. Islıklara, el-kol işareti ile karşılık veren Portekizli hocayı sakinleştirmek ise 18 yaşındaki Arda Güler'e düşmüştü.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
Kesinlikle anlaşmalı
Fenerbahçe kesinlikle Jorge Jesus'la devam etmeli. Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktörü elbette eleştirebiliriz ama yıllar sonra Fenerbahçe taraftarının istediği-özlediği oyunu oynattı. 22 kişilik bir takım kurdu. Her rakibe defans yaptırdı ve arkadahakem hatalarıyla dolu kritik maçlar bıraktı. Birçokgenç oyuncu, Jesus'la birlikte seviye atladı. Derbi maçlarını yönetememesi, kazanamaması, bugünkü tepkiyi doğuran nedenlerden. Ama gelişen ve öğrenen bir süreç hem teknik heyette hem de yönetimde yaşanıyor. Bugünkü portrede Jesusbaşarılıdır. Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktı. Sevilla'yı elinden kaçırdı, kupada yarı finalde ve şampiyonluk kupasına hâlâ uzanabilir. Bana göre artıları,eksilerinden dahafazla.