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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Jesus’la yola devam

Samet YÜKSEL
Jesus’la yola devam

Başkan Koç, İstanbulspor beraberliği sonrası taraftar ile arasındaki bağlar kopma noktasına gelen tecrübeli teknik adamla bir yıl daha devam etmek istiyor. Ligdeki sıralama ne olursa olsun ilk görüşme Jesus’la olacak

Kadıköy'de İstanbulspor beraberliği Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk yolunda büyük hayal kırıklığı yaşatırken, Jorge Jesus'a tanınan krediyi de tüketti. Karşılaşma sonrası tribünler ile Portekizli hoca arasında büyük gerilim yaşanırken, Jesus'un gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelik Portekizli çalıştırıcıya verilecek.

BU SEZON ALIŞMA SÜRECİYDI
Yönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca, "Sezon sonu görüşelim" diyerek öneriyi yanıtsız bırakmıştı. Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkan Koç, bu seneyi alışma süreci olarak görüyor ve Portekizli teknik adamla yola devam etmek istiyor.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRMİŞTİ
İstanbulspor'dan 90+6'da yediği golle sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılan Jesus, takımı saha içinde toplayınca taraftardan büyük tepki almıştı. Islıklara, el-kol işareti ile karşılık veren Portekizli hocayı sakinleştirmek ise 18 yaşındaki Arda Güler'e düşmüştü.

BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
Kesinlikle anlaşmalı
Fenerbahçe kesinlikle Jorge Jesus'la devam etmeli. Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktörü elbette eleştirebiliriz ama yıllar sonra Fenerbahçe taraftarının istediği-özlediği oyunu oynattı. 22 kişilik bir takım kurdu. Her rakibe defans yaptırdı ve arkada hakem hatalarıyla dolu kritik maçlar bıraktı. Birçok genç oyuncu, Jesus'la birlikte seviye atladı. Derbi maçlarını yönetememesi, kazanamaması, bugünkü tepkiyi doğuran nedenlerden. Ama gelişen ve öğrenen bir süreç hem teknik heyette hem de yönetimde yaşanıyor. Bugünkü portrede Jesus başarılıdır. Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktı. Sevilla'yı elinden kaçırdı, kupada yarı finalde ve şampiyonluk kupasına hâlâ uzanabilir. Bana göre artıları, eksilerinden daha fazla.

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Jesus’la yola devam
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