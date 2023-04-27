Jesus’la yola devam

Kadıköy'de İstanbulspor beraberliği Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk yolunda büyük hayal kırıklığı yaşatırken,Karşılaşma sonrası tribünler ile Portekizli hoca arasında büyük gerilim yaşanırken,Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelikYönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca,diyerek öneriyi yanıtsız bırakmıştı. Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkanİstanbulspor'dan 90+6'da yediği golle sahadan 3-3'lük sonuçla ayrılan Jesus, takımı saha içinde toplayınca taraftardan büyük tepki almıştı. Islıklara, el-kol işareti ile karşılık veren Portekizli hocayı sakinleştirmek ise 18 yaşındaki Arda Güler'e düşmüştü.kesinlikle Jorge Jesus'la devam etmeli. Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktörü elbette eleştirebiliriz ama yıllar sonra Fenerbahçe taraftarının istediği-özlediği oyunu oynattı. 22 kişilik bir takım kurdu.Derbi maçlarını yönetememesi, kazanamaması, bugünkü tepkiyi doğuran nedenlerden. Ama gelişen ve öğrenen bir süreç hem teknik heyette hem de yönetimde yaşanıyor.Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktı. Sevilla'yı elinden kaçırdı, kupada yarı finalde ve şampiyonluk kupasına hâlâ uzanabilir.