Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş'a gönderme! "Küçük takımlar haftada 1 maç yapar"

Gruplara kalmak istediklerini ifade eden Jorge Jesus, "Play-off'taki ikinci maçı oynayacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmıştık. Ama bu skor bize hiçbir şeyi garantilemiyor. Yarınki maçtan sonra gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz. Bu Fenerbahçe için çok önemli. Çünkü; Fenerbahçe, sıralamada çok aşağılarda. Gruplara kalırsak, bu yüzden 4'üncü torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin zamanla 3'üncü, sonra 2'nci, sonrasında da 1'inci torbada olması gerekiyor. Bu yüzden Avrupa'daki sıralamamızı yükseltmek için oynadığımız maçlar çok önemli" diye konuştu.

"FUTBOLDA HİÇBİR ZAMAN TEK BİR YOL YOKTUR"

Karşılaşma içinde sistem değişikliklerinin olabileceğini belirten Jesus, "Futbolda hiçbir zaman tek bir yol yoktur. Futbol taktiksel anlamda çok gelişiyor. Tıpkı diğer sporlar gibi. Bu sporlarda da takımlar maç içinde sistem değişikliklerine gidebiliyor. Futbolda da bunu anlamayan hoca gelişemez. Bunu anlayamayan bir oyuncu, ortalama bir seviyenin üstüne çıkamaz. Bizim de burada yaptığımız şey bu. Her geçen gün sistemleri uygulama seviyemiz daha iyiye gidiyor. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyuncuların özelliklerine göre oynatmak istediği, birden fazla sistem vardır" şeklinde konuştu.

"AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA BU KONUDA DAHA RAHATIZ"

Yabancı sınırına alışması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu, Türkiye liginde olan ve benim alışmam gereken bir problem. Daha önce alışkın olduğum bir durum değil. Eğer Portekiz'de olsaydı sahaya 11 Türk oyuncu koyabilirdim, orada yabancı sınırı olmadığı için. Oynadığımız Avrupa Ligi maçlarında bu konuda daha rahatız. Orada yabancı sayısını yönetmek daha kolay. Ancak bir karar vermemiz gerekecek. Henüz 2 haftamız var karar vermek için. Bu süre boyunca da elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Tıpkı şu ana kadar yapmış olduğumuz gibi."