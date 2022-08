Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş'a gönderme! "Küçük takımlar haftada 1 maç yapar"

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Her maça kazanmak için çıktıklarına dikkat çeken Arao, "Ligde en çok dikkatimi çeken şey, çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Buradaki her takım kontratak için hazır şekilde bekliyor. Kontrataktan çok fazla gol oluyor. Dolayısıyla bizim buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Biz ofansif ve her maçı kazanmak için oynuyoruz. Dolayısıyla kontrataklara da dikkat etmemiz gerekiyor. Her maçta buna dikkat etmemiz lazım ancak özellikle yarın oynayacağımız maçta" dedi.