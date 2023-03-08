Jesus’tan şok talep

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. A Bola'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, deprem nedeniyle Gaziantep FK ve Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini belirterek ilginç bir öneride bulundu: "Futbol, yaşanan trajediden daha önemli değil ama puan tablosu bozuldu.Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için iki takım çekilene kadar oynanan maçlar geçerli olmalı, ancak bundan sonra Gaziantep ve Hatay ile karşılaşacak olan takımlara puanlar verilmemeli.Bu seçeneğin uygulanabilirliği olup olmadığını bilmiyorum."FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hakemi açıkladı. Bu müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'ın yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ruddy Buquet.