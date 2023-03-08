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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Jesus’tan şok talep

Jesus’tan şok talep
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. A Bola'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, deprem nedeniyle Gaziantep FK ve Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini belirterek ilginç bir öneride bulundu: "Futbol, yaşanan trajediden daha önemli değil ama puan tablosu bozuldu. Bu, spor gerçekliğiyle örtüşmeyen bir şampiyonluk yarışı. Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için iki takım çekilene kadar oynanan maçlar geçerli olmalı, ancak bundan sonra Gaziantep ve Hatay ile karşılaşacak olan takımlara puanlar verilmemeli. Daha sonra, en iyi dört takım, şampiyonu belirlemek için bir play-off'a katılabilir. Bu seçeneğin uygulanabilirliği olup olmadığını bilmiyorum."

KANARYA'YA FRANSIZ HAKEM
FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hakemi açıkladı. Bu müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'ın yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ruddy Buquet.

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Jesus’tan şok talep
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